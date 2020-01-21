НБУ отсудил у экс-владельца “ПриватБанка” Игоря Коломойского объект недвижимостью стоимостью более 100 млн грн

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на сайт Нацбанка.

Хозяйственный суд Львовской области полностью удовлетворил иск НБУ о взыскании с предприятия ОАО «Днепрометаллсервис», связанного с екс-владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским.

По данным пресс-службы, в сентябре 2014 года фирма предоставила НБУ в залог нежилое помещение общей площадью почти 20 тыс. кв.м и оценочной стоимостью более 100 млн грн. Объект стал залогом по кредиту рефинансирования, который предоставлялся ПриватБанку до национализации.

В связи с тем, что ОАО «Днепрометаллсервис» не выполнило обязательств имущественного поручителя ПриватБанка, Регулятор в мае 2018 года подал в суд для взыскания залога.

“16 января 2020 исковое заявление Национального банка было удовлетворено в полном объеме”, - говорится в сообщении.

Всего украинские суды уже приняли 24 решения в пользу НБУ о взысканиях по обязательствам ПриватБанка на общую сумму 1,36 млрд грн.

По данным НБУ, в 2018 году было подано 148 исков против экс-собственника ПриватБанка Игоря Коломойского и связанных с ним 32 компаний. Целью исков было обеспечение погашения кредитов рефинансирования, которые Национальный банк предоставлял ПриватБанку в течение 2008-2015 годов. Всего по разным банкам в украинских судах рассматривается более 200 подобных дел.

Тем временем стало известно, что структуры, связанные с Игорем Коломойским, решили "задушить" Приватбанк исками. За последние полтора месяца по делу Приватбанка в суд подали 285 исков

Напомним, ПриватБанк подловили на обмане клиентов, гремит скандал.

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