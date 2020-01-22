Государственный ПриватБанк, следуя своим "принципам", продолжает блокировать счета простых украинцев

О новом случае на тематическом портале Минфин рассказала недовольный клиент.

По ее словам, национализированный ПриватБанк внезапно решил заблокировать ее счета после обращения на горячую линию мошенника.

"Уже около года заблокирована карта, основательных причин нет. На мою карту поступили деньги, как позже оказалось от мошенников, которые обратились в банк, чтобы вернули деньги им с моей карты. Банк в одностороннем порядке выслушал (устное) его заявление, так как тот человек не обращался в полицию (мне звонков с правоохранительных органов не было), решение суда так же не вынесли, что я мошенница и мои карточные счета можно блокировать", - утверждает недовольная клиентка.

Она также уверена, что ПриватБанк незаконно действовал, блокируя ее финансовые счета, поскольку они не получили никаких документальных подтверждений слов мошенников.

"Я считаю, что ПриватБанк, поступил незаконно, так как, не получив никаких документальных подтверждений, решение они вынесли, заблокировав мою карту. Заблокировали все счета, а заявка числится до сих пор на рассмотрении. Требую адекватного решения данного вопроса, за которым следует разблокирование всех моих карт. Или доказательств того факта, что я мошенница, из-за чего заблокировали все мои карты", - резюмировала она в своем негативном отзыве.

"Вы можете обратиться в полицию и написать заявление о проведении расследования факта мошеннических действий, которые проводились по Вашей карте и повлияли на Ваше ограничения в обслуживании в банке. По результатам расследования, по факту доведения Вашей непричастности, будет составлен соответствующий нормативный документ и направлен в банк. На основании данного документа ограничения Вашего обслуживания будут сняты. Банк всегда готов к сотрудничеству, основой которой должно быть полное соответствие взаимных действий законодательству Украины", - переложил представитель банка ответственность на силовиков.

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Напомним, что ПриватБанк обнуляет счета и выставляет украинцам долги на десятки тысяч.

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