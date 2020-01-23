Сотрудника ПриватБанка обвинили в воровстве личных средств

Вопиющий инцидент, по словам недовольного клиента, произошел в одном из отделений ПриватБанка в Кривом Роге.

Он рассказал, что ему перевели на карту 52 тысячи гривен, но через время ПриватБанк снял две тысячи.

"В 13:14 мне был выполнен на карту Приват перевод с Кривого Рога отделение ул. Немецкая 5 на сумму 52 000 гривен. Ровно через 40 минут в 13:44 с моего счета банк снял 2000 гривен обьясняя тем, что кассир по ошибке перевела 52000 гривен, а потом посчитала деньги, а там оказалось 50000! То есть, кассир Высощук Наталья сначала отправляет деньги, а потом их считает…

Всё было бы понятно, кассир мог ошибиться, но отправитель по моей просьбе разобраться вчера пришел в отделение где он отправлял деньги, чтоб узнать, почему были сняты с меня 2000 гривен, ему сообщили. что такого случая не было и поставили на чек печать Приватбанка! Отправитель мне доказал, что пересылал мне 52000 и дал номер телефона кассира. Я связался с кассиром и она мне сообщила. что такого случая не помнит", - утверждает недовольный клиент.

Он также заявил, что при обращении на горячую линию ПриватБанк продолжает "гнуть свою линию" и рассказывает, что средства были сняты из-за ошибки кассира.

"В общем,сняли с меня 2000 гривен по придуманым предлогом. И это первый банк в Украине! Вернуть банк Коломойскому! Такого раньше не было! Будем уходить в другие банки. У меня и депозиты в привате на большие суммы. Теперь стало страшно. Буду забирать…", - резюмировал он в своем негативном отзыве.

"Нам бы не хотелось, чтобы у Вас сложилось неправильное впечатление о банке. Со своей стороны нами была проведена тщательная проверка данной ситуации, по результатам которой с Вами свяжется сотрудник банка", - отреагировал на жалобу представитель банка.

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Напомним, что ПриватБанк обнуляет счета и выставляет украинцам долги на десятки тысяч.

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