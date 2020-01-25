Государственный ПриватБанк заподозрили в неправомерных действиях после исчезновения крупной суммы со счета

Свой негативный отзыв на тематическом портале Минфин оставил недовольный клиент.

По его словам, пропажу $4 тысяч он случайно обнаружил в Приват24.

"26.12.2019 я зашел через приват24 в свой аккаунт и не обнаружил денег на своем валютном счету, в сумме больше 4 тыс долл. Сразу же позвонил на горячую линию и попросил проверить, так как думал что это какая-то ошибка в приват24. Но сотрудник сообщил мне что деньги и правда были сняты через кассу. Я конечно же был в недоумении. Дальше я узнаю что на мой счет была открыта дополнительная карта без моего присутствия, но по моей же доверенности, которая была заверенная нотариусом. Соответственно, я никогда ни на кого не делал доверенность, не терял карточек и документов. На вопрос как это возможно, мне сказали что юристы Привата проверили эту доверенность и подтвердили ее легитимность. На просьбу показать мне эту доверенность был отказ. (что очень странно, значит либо в доверенности что-то не так и Приват не хочет ставить под удар своих юристов, либо же это и сделали работники)", - сообщил клиент детали скандала.

Он отметил, что сразу же написал заявление в полицию, а через время с ним связались представители службы безопасности ПриватБанка.

"В итоге, представитель службы безопасности задавал мне ряд вопросов, типа не терял ли я ничего, и не передавал ли я никому никаких данных, после чего сказал, что будут выяснять. Выясняют уже третью неделю. А на счет полиции то, вы сами все прекрасно понимаете как у нас обстоят дела с полицией. Дело уже третью неделю лежит на одном месте. Повторюсь опять, что никогда не думал, что что-то подобное может произойти со мной, и всегда был осторожным в этих моментах. Не знаю что дальше будет. Но знаю одно точно, что буду менять банк. И тем кто прочтет, советую делать то же. Ведь по-сути не застрахован никто!", - резюмировал клиент в своем негативном отзыве.

"Ваш вопрос в работе в профильных специалистов. По нему проводятся все необходимые мероприятия для детального изучения ситуации. По результатам с Вами свяжется сотрудник банка", - скромно отреагировали на жалобу представитель банка.

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