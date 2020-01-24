Приватбанк обвинили в том, что их банкоматы воруют деньги

Такое сообщение появилось на портале «Минфин» в пятницу, 24 января.

Отмечается, что банкоматы Приватбанка выдают меньшую сумму, чем просит клиент, но с карты деньги снимаются.

«Замечено на днях среди моих знакомых 2 случая когда банкоматы приватбанка (разные) отдают меньшую сумму при этом с карты списывается вся сумма. Обращение в службу поддержки закончилось смской, что проверка показала, что банкомат работал правильно! Выглядит как схема», - говорится в сообщении.

Отметим, других подробностей инцидентов пользователь не сообщил.

Ранее сообщалось, что клиенты ПриватБанка жалуются на случаи, когда банкоматы буквально «съедают» денежные средства.

Как рассказал один из них, во время пополнения карточки терминал резко перестал работать, однако деньги так и не были переведены.

«Терминал съел 3 тысячи гривен и просто решил сказать - я больше не работаю. Что бы получить эти деньги, нужно сделать карточку Приватбанка. Жирный, жирный минус банку. Никогда вас не уважал, и уважать не буду», - уточнил клиент.

В ответ на это в банке уточнили, что могут вернуть сумму только в размере 500 гривен. В ином случае, человеку придется оформить карточку в банковском отделении.

Другой клиент пожаловался, что за последние два года банк подставляет его на деньги уже в четвертый раз. Первый раз банк списал 5000 гривен. Когда мужчина спросил, что это за списание, в учреждении ответили, что полгода не взимали с него комиссию, а теперь нашли ошибку и исправили ее.

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Напомним, что ПриватБанк обнуляет счета и выставляет украинцам долги на десятки тысяч.

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