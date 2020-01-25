Только за прошлый год закрылись 507 отделений

В Украине банки за последние 12 лет сократили количество отделений с 21 тысячи до 8 тысяч единиц

В 2008 году в Украине работало 21 089 отделений банков. На 2020 год их осталось всего 8 002 отделения. В прошлом году количество отделений сократилось на 507 отделений. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Национальный банк Украины.

Больше всего сократил свои отделения "Ощадбанк" - с более, чем шести тысяч до 2,7 тысяч отделений. У "Привата" осталось 1928 отделений банка.

Главная причина - закрытие банков и отделений, это глобальная тенденция цифровизации услуг. Украинцы, как и клиенты по всему миру, перестают ходить в отделения, пользуюсь при этом услугами в сети.

Ранее мы сообщали, что банкоматы Приватбанка оставляют украинцев без денег.

Такое сообщение появилось на портале «Минфин» в пятницу, 24 января.

Отмечается, что банкоматы Приватбанка выдают меньшую сумму, чем просит клиент, но с карты деньги снимаются.

«Замечено на днях среди моих знакомых 2 случая когда банкоматы приватбанка (разные) отдают меньшую сумму при этом с карты списывается вся сумма. Обращение в службу поддержки закончилось смской, что проверка показала, что банкомат работал правильно! Выглядит как схема», - говорится в сообщении.

Отметим, других подробностей инцидентов пользователь не сообщил.

Сообщалось,, что клиенты ПриватБанка жалуются на беспорядочное списание денег.

Как рассказал один из клиентов банка на сайте Минфин, он до последнего считал ПриватБанк одним из лучших украинских банков, был его клиентом более 10 лет, но недавние ситуации заставили его изменить мнение.

По словам клиента, за последние два года банк подставляет его на деньги уже в четвертый раз. Первый раз банк списал 5000 гривен.

Напомним, ПриватБанк обвинили в воровстве денег, украинцы в отчаянии

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