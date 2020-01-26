Кабинет министров Украины заговорил о некой компенсации за задержки пенсий и зарплат

Данное правило планируется ввести в скором времени. Об этом сообщает Рoliteka.net со ссылкой на сообщение Telegram-канала премьер-министра Алексея Гончарука.

Как утверждается, правительство инициирует выплаты компенсаций в случае задержек с выплатами. Вскоре законопроект дожен рассмотреть парламент.

Для того, чтобы устранить коррупционные риски был установлен исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, в него входят пенсии, зарплаты, соцвыплаты, стипендии и суммы индексации денежных доходов граждан.

Каким образом будут осуществляться выплаты, пока неизвестно.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова рассказала, что сейчас в профильном комитете Парламента по вопросам социальной политики разрабатывают новую пенсионную программу.

Третьякова подчеркнула, что в случае утверждения новой программы украинцы будут получать сразу по две пенсии.

Таким образом, в Верховной Раде хотят предоставить украинцам возможность самостоятельно откладывать себе на пенсию. При чем, какую именно сумму откладывать, будет решать сам сотрудник.

Ранее мы писали, что стало известно, кого из украинцев не коснется повышение пенсионного возраста.

В пресс-службе КСУ заявили, что повышение пенсионного возраста для отдельных категорий лиц было признано незаконным.

Речь идет о постепенном увеличении на пять лет пенсионного возраста на льготных условиях для работников, определенных в нормах закона №213 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пенсионного обеспечения" от 2 марта 2015 № 213-VIII.

Напомним также, что украинские женщины, в случае одобрения законопроекта, смогут по-новому выходить на пенсию.

Профильный комитет Верховной Рады рекомендовал парламентариям принять за основу законопроект о государственной поддержке тех женщин , которым ранее присвоили почетное звание Украины "Мать-героиня.

Нардепам предлагают урегулировать вопросы, направленные на чествование матерей.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

Как сообщала Politeka, пенсионная реформа в Украине: размер пенсий и условия выплат.

Также Politeka писала, что у Зеленского ошарашили новостями о зарплатах и пенсиях.