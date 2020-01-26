Проблематика распространяется на имеющих в домах централизованное отопление граждан

Счета, при нынешней, пусть и нехолодной зиме, но в связи с увеличенными ценами на газ – могут расти. Об этом пишет « Сегодня ».

Как известно, в декабре 2019 года правительством была озвучена официальная цена газа для коммунальных структур, обеспечивающих централизованное отопление: 5132 грн за 1000 куб. м, или 5,13 грн/куб. м. Тогда, это было на 30,5% ниже, чем в декабре 2018-го, и газ тогда стоил 7482 грн за 1000 куб. м, или 7,48 грн/куб. м.:

«…значит, тепло сейчас должно стоить дешевле, чем год назад» - по логике, идет речь в материале и снизить стоимость позволило принятое в декабре постановление Кабмина. Тогда премьер Гончарук сказал и следующее:

«В стоимости централизованного отопления цена газа составляет в среднем по стране 75%». Согласно расчетам, исходя из всех вышеперечисленных нюансов - отопление в декабре должно бы подешеветь в среднем на 23%, отмечается автором.

С начала же текущего года, цена газа повысилась до 6,91 грн/куб. м без стоимости транспортировки, сообщает Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг.

«В разных регионах тариф на доставку газа «к конфорке» составляет от 34 коп./куб. м в Киеве, где он самый низкий, до 1,3 грн/куб. м в областном центре Николаев - самый высокий. Кубометр газа с января 2020 года стоит 7,25 грн, или на 23 коп. меньше, чем год назад, а в Николаеве – 8,25 грн, или на 77 коп. больше прошлогодней цены».

Цена гигакалории в январе 2020 года именно для киевлян, окажется выше, чем в декабре 2019-го, и для николаевцев отопление с января также подорожает и будет стоить больше, чем годом ранее - примерно на 7,5%.

Кроме того, и эксперты утверждают, что тепло подорожает:

«Средняя по Украине цена газа с учетом доставки составит около 7,5 грн/куб. м. Поэтому в большинстве регионов тарифы либо вернутся к прежним, либо окажутся даже выше, чем были», - итожит энергоэксперт Валентин Землянский.

Как известно, с 24 декабря 2019 НКРЭКУ изменила сам механизм определения цены на газ – в частности, отдельно выделена оплата услуг по доставке газа:

«С 1 января 2020 года действуют две цены от "Нафтогаза": гарантированная (квартальная) и месячная, – пояснил эксперт. – Гарантированная цена зафиксирована на уровне 6,91 грн за м3 (с НДС, но без стоимости доставки) и действует до конца апреля 2020 года». Експерт уточняет, что месячную цену "Нафтогаз" устанавливает ежемесячно, в январе она будет колебаться, но одно известно точно:

«С января все потребители получат отдельные счета: один за газ, второй — за его доставку», - отмечается в материале и именно от того гарантированную или текущую цену выберут поставщики теплоэнергии – и будет зависеть ежемесячная цена в платежках потребителей. Так, если поставщик выберет текущую цену, и при этом газ в последующие месяцы подешевеет, то и тарифы за отопление после января могут снизиться. Но если газ подорожает в ближайший месяц-полтора – напротив – повысятся.

И на последок эксперт отметил немаловажный нюанс – похоже, что сэкономить украинцам не удастся. Это связано с предыдущими месяцами отопительного базиса – за осень в частности. Делать пересчет за октябрь и ноябрь, когда газ также был дешевым, вероятнее всего, не будут:

«Сделать это не позволяет ни законодательство, ни финансы, так как все "лишние" деньги со счетов коммунэнерго идут на погашение их долгов перед "Нафтогазом" за потребленный ранее газ… Вряд ли поставщики услуг добровольно, без "подсказок" сверху, сделают перерасчет», - прокомментировал президент Украинского Аналитического центра Александр Охрименко.

Ранее мы сообщали о том, что украинцы по-новому будут платить за коммуналку. Об этом информирует пресс-служба Министерства развития громад и территорий.

Сообщается, что правительство обязало пересчитать украинцам платежки за отопление. Это связано с тем, что голубое топливо серьезно подешевело во время текущего отопительного сезона.

Как известно, сейчас тариф на газ , который действует для предприятий теплокоммунэнерго составляет 8300 гривен, но фактически предприятия закупают его за 6100 - 6200 гривен.Напомним, украинцы получат новые платежки за свет: что изменилось и как не ошибиться.

Как сообщала Politeka, украинцев заставят по-новому платить за газ.

Также Politeka писала, что украинцев ждет скачек тарифов на электричество.