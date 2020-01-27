Эпидемия коронавируса 2019-nCoV больно ударила по нефтяному рынку

Об этом пишет Politeka.net.

Сообщается, что падение стоимости черного золота было зафиксировано во время сегодняшних торгов, 27 января.

В частности, стоимость фьючерсов нефти марки Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла $59,37 за баррель, что на 2,3% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Аналогичное падение зафиксировано во время торгов фьючерсов нефти марки WTI. На электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) стоимость этого черного золота упала на 2,2% – до $52,99 за баррель.

В цене также рухнула и российская нефть Urals — на 2,1% до $53,92 за баррель.

Как утверждают эксперты, стоимость черного золота падает на мировых биржах из-за опасений, что распространение коронавирус 2019-nCoV может привести к сокращению спроса на рынке, где и без того наблюдается избыток предложения.

"Нас, возможно, ждет снижение спроса на нефть, которое станет одним из самых резких в истории. Вероятно, это будет потеря спроса в размере сотен тысяч баррелей. Опасения быстрого распространения эпидемии убьют спрос на нефть", – подчеркнул аналитик Фил Флинн, передает Bloomberg.

Ранее мы рассказывали о серьезном подорожании нефти на мировых рынках. Резкий скачок в цене был спровоцирован атакой на военную базу США в Ираке и крушением украинского Боинга в Иране.

Что касается нефти марки WTI, то ее цена взлетела сразу на 4% после информации о том, что иранская армия атаковала военную базу США.

Аналогичная ситуация и с маркой нефти Brent, которая также уверенно взлетела в цене. В ходе торгов расценки поднимались до отметки в $69,2. Все скачки в цене были зафиксированы еще 8 января.

На фоне подорожания нефти на мировых рынках украинским водителям стоит ожидать подорожания бензина и топлива на АЗС.

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