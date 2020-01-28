Государственный ПриватБанк продолжает без всяких причин блокировать счета украинцев

О новом случае на тематическом портале Минфин рассказал недовольный клиент.

По его словам, он на протяжении 10 лет является клиентом ПриватБанка и ранее с подобными проблемами не сталкивался.

"В банке у меня несколько личных счетов, а так же обслуживаюсь как ФОП и так же моя ТОВ. Но все хорошее в какой-то момент закончилось: счета заблокировали из-за «неактуализированных» данных, при том что я подавал все запрошенные документы своевременно, подчёркиваю, дважды. В качестве аргумента используется «требование НБУ», но хочу обратить внимание на то, что этот орган имеет отношение только лишь к банковской системе, а с меня как с гражданина требовать ничего не может. Банк в свою очередь, оказывает услуги мне основываясь на договоре, который был подписан в самом начале. Каким образом требование к нбу к банку влияет на мои отношения с банком — не ясно. Вишенка на торте — блокировка счётов в выходной день", - рассказал детали скандала клиент.

Он также отметил, что ожидает адекватного решения проблемы и разблокировки своих счетов.

"В любом случае, я жду адекватного решения вопроса и в первую очередь высокого сервиса в самые короткие сроки.

Как клиент, все что было возможно сделать с моей стороны было выполнено. Очень не хотелось бы из-за такой мелочи менять своё отношение к банку и искать альтернативу с более клиенто-ориентированным сервисом. Спасибо", - резюмировал недовольный клиент.

"Позвольте объяснить, что это требование законодательства Украины - банки не могут обслуживать клиентов, если в базе заполнены не все их данные. Согласно постановлению НБУ №417 от 26.06.2015 об утверждении Положения Об осуществлении банками финансового мониторинга банк обязан привести в соответствие с требованиями законодательства Украины идентификацию имеющихся клиентов или их представителей. Для актуализации данных рекомендуем Вам обратиться к любому удобного отделения ПриватБанка", - ответил по методичке сотрудник банка на отзыв недовольного клиента.

Стоить отметить, что украинцы все чаще стали жаловаться на блокировку и обнуление своих счетов со стороны ПриватБанка, чьи сотрудники не могут назвать клиентам весомую причину для подобного решения.

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Напомним, что ПриватБанк обнуляет счета и выставляет украинцам долги на десятки тысяч.

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