Китайский коронавирус может стать началом нового экономического кризиса.

Новости о вспышке и распространении нового вируса уже отразились на экономике. По словам экспертов, на многих сырьевых и финансовых рынках сейчас наблюдается падение цен. Это связывают с вирусом.

В первую очередь страдает экономика тех стран, которые тесно связаны с Китаем. Первым пострадал рынок металла, так как именно Китай является крупнейшим его потребителем. Снижаются цены на медь, сельскохозяйственную продукцию, нефть. Все это происходит на фоне сокращения транспортных перевозок.

Отмечается, что больше всего пострадает сфера туризма – гостиничный бизнес и авиаперевозки. Также убытки понесут компании с большим процентом продаж в Китае. Например, акции Nike уже успели упасть на 2%, а акции Apple – на 3%. Эксперты проводят параллели с 2003 годом, когда в Китае бушевал вирус атипичной пневмонии. Тогда рынки тоже лихорадило, но в этом году экономика может отреагировать более резко, ведь кризис и так на пороге. По словам специалистов, сейчас мировая экономика более уязвима, чем в 2003 году.

По предварительным прогнозам, если коронавирус продолжит распространяться, китайская экономика упадет примерно на 6% только за первые полгода. Если вирус будет усиливаться, возможны перебои в поставках товаров из Китая, что приведет к нарушению логистических цепочек. Компании не смогут производить продукцию без компонентов из Китая, это отразится на их выручке.

Пока специалисты не могут спрогнозировать, будет ли экономическое падение краткосрочным или долгосрочным. Но вероятность зарождения масштабного экономического кризиса велика. Спасти ситуацию может контроль над заболеванием. Например, если китайцы выпустят лекарство от вируса, а эпидемия будет взята под контроль, ситуация может стабилизироваться.

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