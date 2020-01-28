Всего за год общая сумма резко выросла

Госдолг Украины всего за один год увеличился на шесть миллиардов долларов

Как сообщает Politeka, неутешительная статистика появилась на официальном сайте Министерства финансов.

Согласно представленным цифрам, в последний месяц 2019 госдолг Украины в долларовом эквиваленте увеличился на 1,54 млрд долларов по сравнению с ноябрем. При этом всего за год сумма долга выросла на 6,05 млрд долларов.

В свою очередь, в гривневом эквиваленте госдолг Украины за декабрь увеличился на 7,46 млрд грн.

Однако, не стоит забывать и о резком росте гривны по отношению к доллару, который также оказал влияние на объем госдолга нашей страны в гривневом эквиваленте. Так, за 2019 год сумма госдолга в целом сократилась с 2,168 трлн грн до 1,998 трлн грн (на 170,17 млрд грн).

Большую долю этих денег составляют внешние заимствования. Их общая сумма достигла 39,34 млрд долларов. В свою очередь, сумма внутренних заимствований составила 35,02 млрд долларов.

Еще 10 млрд долларов Украина гарантировала по заимствованиям других заемщиков.

Отметим, что до этого Минфин сообщал о резком увеличении объема госдолга Украины за ноябрь 2019 года.

«За месяц сумма государственного долга и гарантированного государством долга в эквиваленте в национальной валюте уменьшилась на 2,67% (по сравнению с октябрем) и достигла самого низкого за последние два года уровня в 1 990 млрд грн. В то же время, эквивалент в долларах США вырос на 1,2%, до 82,83 млрд долл», - говорится в документе.

Всего, утверждают чиновники, сначала года размер государственного долга в национальной валюте уменьшился на 8,19%. При этом в иностранной валюте резко вырос – на 5,75%.

Уточним, что увеличение цифр на себе прочувствуют все украинцы, поскольку выплатой государственного долга, в основном, занимаются простые налогоплательщики.

Напомним, госдолг Украины резко вырос всего за месяц, доллар решил отыграться.

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