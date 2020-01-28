Госдолг Украины всего за один год увеличился на шесть миллиардов долларов
Как сообщает Politeka, неутешительная статистика появилась на официальном сайте Министерства финансов.
Согласно представленным цифрам, в последний месяц 2019 госдолг Украины в долларовом эквиваленте увеличился на 1,54 млрд долларов по сравнению с ноябрем. При этом всего за год сумма долга выросла на 6,05 млрд долларов.
В свою очередь, в гривневом эквиваленте госдолг Украины за декабрь увеличился на 7,46 млрд грн.
ПриватБанк оставил клиентов без денег, украинцы в гневе: подробности громкого скандала
Чернобыль 2020: объявлено военное положение, правду скрывают, "Боже, спаси нас всех"
Билык перешла все границы и предупредила бывших мужей: "Хочется отомстить..."
Кароль огорошила фото с нестареющей Ротару, кадры до и после: вот это разница
Однако, не стоит забывать и о резком росте гривны по отношению к доллару, который также оказал влияние на объем госдолга нашей страны в гривневом эквиваленте. Так, за 2019 год сумма госдолга в целом сократилась с 2,168 трлн грн до 1,998 трлн грн (на 170,17 млрд грн).
Большую долю этих денег составляют внешние заимствования. Их общая сумма достигла 39,34 млрд долларов. В свою очередь, сумма внутренних заимствований составила 35,02 млрд долларов.
Еще 10 млрд долларов Украина гарантировала по заимствованиям других заемщиков.
Отметим, что до этого Минфин сообщал о резком увеличении объема госдолга Украины за ноябрь 2019 года.
«За месяц сумма государственного долга и гарантированного государством долга в эквиваленте в национальной валюте уменьшилась на 2,67% (по сравнению с октябрем) и достигла самого низкого за последние два года уровня в 1 990 млрд грн. В то же время, эквивалент в долларах США вырос на 1,2%, до 82,83 млрд долл», - говорится в документе.
Всего, утверждают чиновники, сначала года размер государственного долга в национальной валюте уменьшился на 8,19%. При этом в иностранной валюте резко вырос – на 5,75%.
Уточним, что увеличение цифр на себе прочувствуют все украинцы, поскольку выплатой государственного долга, в основном, занимаются простые налогоплательщики.
Напомним, госдолг Украины резко вырос всего за месяц, доллар решил отыграться.
Как сообщала Politeka, курс доллара в 2020 году рухнет: украинцев призвали готовиться к наихудшему.
Также Politeka писала, что курс доллара ошарашит украинцев в 2020 году: чего ждать гривне.