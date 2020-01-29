Курс валют в Украине 29 января удивит всех, доллар и евро продолжат тенденцию к стремительному росту

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка.

За 100 долларов вам придется выложить 2472, 04 гривны (+13 грн). Чуть получше ситуация будет выглядеть с евро – за сто банкнот вы должны будете отдать 2720,85 гривен (+8 грн).

Как сообщалось ранее, новый мировой финансовый кризис, вызванный оттоком капиталов из развивающихся рынков в США, может привести к критическому падению курса украинской национальной валюты.Об этом рассказал экономист Эрик Найман.

Он озвучил сценария падения гривны до 60 грн/$, а также уточнил, что такой обменный курс возможен «в случае мирового кризиса».

При этом он предупредил, что такое развитие событий сильно ударит по экономике страны, поскольку на сегодня у Украины нет резервов для сглаживания негативных факторов.

«Когда там (в мире – ред.) начнется кризис, у Украины нет никаких резервов, никакого зонтика, чтобы спастись от того кризиса. К сожалению, выгребем по полной в ходе следующего мирового кризиса», — сказал Найман.

Он также отметил, что Украина имеет возможность снизить негативные последствия кризиса в случае проведения структурных реформ. Однако для этого необходимо завершить их проведение в кратчайшие сроки.

«Не бывает поздно. Начнем раньше – раньше закончим все эти структурные реформы. Просто чем позднее мы это будем делать, тем глубже будет кризис в Украине», — подчеркнул эксперт.

Напомним, про новый закон о валюте: в каких случаях украинцам можно будет ее использовать.

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