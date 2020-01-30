Желающим купить иномарку украинцам существенно облегчили жизнь, пишет Politeka.net

Украинским автомобилистам существенно облегчили растаможку иномарок при ввозе. Все процедуры теперь доступны онлайн. Упрощение процедуры позволит владельцам авто сэкономить на услугах таможенных брокеров и сделает весь процесс более прозрачным.

Сервисом можно воспользоваться на сайте Государственной таможенной службы Украины в новом разделе "Ввоз легкового автомобиля".

В личном кабинете на сайте каждый желающий может создать декларацию, после чего останется только отслеживать ее текущий статус.

Услуга дает возможность перевести в цифровой вид все общение с таможенниками. Важным моментом является то, что при регистрации стоит внести залог за растаможку автомобиля.

Ранее мы писали, что растоможка авто является одной из самых коррупционных сфер в Украине. Так, некоторые сотрудники Одесской таможни организовали схему вымогательства с граждан. За беспрепятственное оформление авто из США они ввели систему поборов.

Выяснилось, что стоимость "услуг" злоумышленников зависела непосредственно от класса автомобиля и составляла от 50 до 500 долларов за каждый.

Только на одном таможенном пункте ежемесячный "теневой доход" таможенников составлял в среднем от 10 000 до 15 000 долларов США. Это в десятки раз их официальной заработной платы.

Также мы писали, что ожидается новый приток "евроблях" в Украину. Осенью 2020 года в Германии запретят более 10 миллионов автомобилей. Дело в том, что в силу вступит закон, который запрещает использовать на территории страны машины стандарта Евро-5.

Эксперты считают, что в скором времени запрет на дизельные автомобили распространится далеко за пределы Германии, что с каждым годом будет усугублять ситуацию в нашей стране.

Напомним, идеальное авто «евробляхера» выставили на продажу.

Как сообщала Politeka, евробляхеры начали молить о помощи.

Также Politeka писала, что в Украине начали охоту на евробляхеров: число жертв растет.