При неблагоприятном стечении обстаятельств, курс гривны может упасть до 28 за доллар

Об этом сообщили " РБК Украина " опрошенные эксперты.

Несмотря на успокаивающие заявления чиновников, курс гривны продолжает расти. В конце января курс от Нацбанка приблизился к психологически важной отметке в 25 грн (24,92), а на межбанке за доллар уже давали 25,02 грн. Что будет с долларом в ближайшие месяцы 2020 года рассказали эксперты.

Так, экономист Андрей Мартынов указал, что курс валют в Украине находится под влиянием различных факторов, среи которых он выделил удлинение НБУ игры с внутренними долговыми обязательствам, возможное принятие в феврале - марте закона про рынок сельскохозяйственных земель и получение 500 млн евро кредита от ЕС.

При этом он не исключает, что в случае появления проблем с реализацией этих задач курс доллара может подскачить до 26-28 гривен, а курс евро - 27-29 гривен.

"В случае проблем с реализацию этих задач курс доллара может быть в пределах 26-28 гривен и курс евро 27-29 гривен. Если цели будут достигнуты, и не будет закулисных манипуляций с курсом, тогда на гривну - 1,5 гривны курс может быть меньшим", - утверждает Мартынов.

Напомним, ранее руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин заявил, что курс доллара в Украине пробьет психологическую отметку.

По его словам, скачек курса может случиться уже в первую неделю февраля.

"Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит падать и будет тестировать на прочность психологическую отметку 25 грн за доллар. При закрытии межбанка выше этого уровня, можно будет увидеть продолжение девальвации", – прогнозирует эксперт.

Напомним, курс валют резко изменится, доллар и евро готовят фатальный удар: что будет с гривной.

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