При неблагоприятном стечении обстаятельств, курс гривны может упасть до 28 за доллар 

Об этом сообщили "РБК Украина" опрошенные эксперты. 

курс валют на 29 июня, доллар

Несмотря на успокаивающие заявления чиновников, курс гривны продолжает расти. В конце января курс от Нацбанка приблизился к психологически важной отметке в 25 грн (24,92), а на межбанке за доллар уже давали 25,02 грн. Что будет с долларом в ближайшие месяцы 2020 года рассказали эксперты.

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Так, экономист Андрей Мартынов указал, что курс валют в Украине находится под влиянием различных факторов, среи которых он выделил удлинение НБУ игры с внутренними долговыми обязательствам, возможное принятие в феврале - марте закона про рынок сельскохозяйственных земель  и получение 500 млн евро кредита от ЕС.

рынок земли, продажа земли

При этом он не исключает, что в случае появления проблем с реализацией этих задач курс доллара может подскачить до 26-28 гривен, а курс евро - 27-29 гривен.

"В случае проблем с реализацию этих задач курс доллара может быть в пределах 26-28 гривен и курс евро 27-29 гривен. Если цели будут достигнуты, и не будет закулисных манипуляций с курсом, тогда на гривну - 1,5 гривны курс может быть меньшим", - утверждает Мартынов.

Напомним, ранее руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин заявил, что курс доллара в Украине пробьет психологическую отметку.

По его словам, скачек курса может случиться уже в первую неделю февраля.

"Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит падать и будет тестировать на прочность психологическую отметку 25 грн за доллар. При закрытии межбанка выше этого уровня, можно будет увидеть продолжение девальвации", – прогнозирует эксперт.

Напомним, курс валют резко изменится, доллар и евро готовят фатальный удар: что будет с гривной.

Как сообщала Politeka, гривна может рухнуть, людей предупредили о неминуемом: "Украина столкнется с...".

Также Politeka писала, что доллар готовит сокрушительный удар, Нацбанк резко изменил курс валют.