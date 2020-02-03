Смертельный коронавирус нанесет серьезный удар по мировой экономике

Об этом информирует Telegram-канал Легитимный.

По информации инсайдеров, из-за эпидемии коронавируса, которая погубила уже более 300 человек, может начаться новый мировой кризис.

Как утверждают эксперты, из-за нового мирового кризиса с рынка начнут уходить многие инвесторы, что спровоцирует остановку международных инвестиционных проектов.

"Всё это ударит сильно по экономике Украины. В итоге многие эксперты проводят параллель с 2008 годом, когда курс гривны обвалился почти на 40% из-за мирового кризиса", - говорится в сообщении.

На фоне эпидемии коронавируса аналитики также прогнозируют продолжение падения национальной валюты, несмотря на усилия украинских чиновников.

"Многие эксперты прогнозируют продолжения падения курса украинской гривны, хотя чиновники будут пытаться в феврале удержать курс гривны к доллару на отметки 25.5 – 26 гривен", - подытожили в Telegram-канале.

Ранее мы рассказывали о том, что число жертв коронавируса резко выросло. По состоянию на утро 3 февраля, в результате эпидемии смертельного вируса скончались 362 человека.

Количество заразившихся коронавирусом в Китае выросло до 17 205 человек, под тотальным наблюдением медиков остаются 152 700 человек.

Также мы рассказывали о том, что из-за эпидемии коронавируса в Китае на многих сырьевых и финансовых рынках сейчас наблюдается падение цен.

В первую очередь страдает экономика тех стран, которые тесно связаны с Китаем. Первым пострадал рынок металла, так как именно Китай является крупнейшим его потребителем. Снижаются цены на медь, сельскохозяйственную продукцию, нефть. Все это происходит на фоне сокращения транспортных перевозок.

Отмечается, что больше всего пострадает сфера туризма – гостиничный бизнес и авиаперевозки. Также убытки понесут компании с большим процентом продаж в Китае.

Напомним, Украину охватила истерия, аптеки опустели из-за коронавируса.

Как сообщала Politeka, эпидемия коронавируса побила рекорд, Китай решился на отчаянный шаг.

Также Politeka писала, что появилось экстренное решение ВОЗ по ситуации с коронавирусом.