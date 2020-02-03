Украинцам доначислят субсидию и льготу за новую услугу по распределению природного газа автоматически

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики, передает Оbozrevatel.

"Из-за того, что НКРЭКУ утвердила отдельный тариф на услугу распределения природного газа в конце декабря – получателям льгот и субсидий поступили новые платежки с указанием полной стоимости к оплате за услугу по распределению природного газа, ведь согласно ЗУ "О жилищно-коммунальных услугах" это является составной оплаты коммунальных услуг", – сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

Отмечается, что поскольку решения НКРЭКУ вступили в силу только с начала года мы, то в феврале просто доначислят размер льгот и субсидий с учетом новой услуги по распределению природного газа за два месяца 2020 года. Это произойдет автоматически, никуда дополнительно обращаться не нужно.

Напомним, теперь украинцы будут получать платежки за газ в новом формате.

Будет приходить две платежки: за использованный газ и за его доставку до дома. При этом с 1 января 2020 года тарифы выросли на 46%, а с 1 июля еще подорожают на 20%.

Что касается тарифа за транспортировку голубого топлива, то он будет зависеть от дальности его транспортировки. Так самая дешевая доставка будет в столице, а самая дорогая – во Львовской области. В Киеве 1 кубометр газа с доставкой будет стоить 6,19 гривен, а во Львовской области придется заплатить 8,24 гривны.

Платеж за доставку газа будет рассчитан на основании потребления голубого топлива за прошлый год. При этом платежки за транспортировку газа до дома будут приходить на месяц раньше, чем платежки за его потребление.

На данный момент украинцам рассылаются платежки за январь. Поэтому, в феврале надо будет оплатить сразу две квитанции по доставке газа - за январь и февраль, иначе бытовым потребителям могут насчитать пеню.

Напомним, украинцы получат новые платежки за свет: что изменилось и как не ошибиться.

Как сообщала Politeka, украинцев заставят по-новому платить за газ.

Также Politeka писала, что украинцев ждет скачек тарифов за коммуналку, подробности.