Курс валют в Украине 5 февраля готовит настоящий демарш, ведь гривна нанесет небывалый удар по доллару и евро

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

Так, за 100 долларов вам нужно будет отдать 2485,23 грн (-23,13 гривен). Еще лучше ситуация будет обстоять с евро – сто банкнот обойдутся вам в 2745,56 грн (-29,56 гривен).

Кроме того, в НБУ уточнили, что к средине дня 4 февраля доллар торговался по 2489,46 за 100 «веченозеленых».

Как сообщалось ранее, курс доллара в Украине начал меняться, и эта тенденция продолжится. Эксперты рассказали, чего ждать от курса в феврале и весной 2020 года.

Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский прогнозирует, что гривна продолжит снижаться по отношению к доллару и евро. Более того, этот процесс будет сопровождаться значительными колебаниями валютного курса.

Эксперт прогнозирует, что в феврале курс доллара в Украине перешагнет отметку 25грн/долл, в течение марта - апреля он может достичь 26, а в мае даже 27.

Ослабление гривны эксперт объясняет нарастанием негативных тенденций в экономике Украины, обострением политической ситуации и либерализацией валютного рынка, которую проводит Нацбанк.

Также уточняется, что политический кризис и массовые протесты могут ускорить падение гривны, а евро по отношению к доллару будет колебаться в диапазоне 1.08 - 1.12.

Напомним, курс валют резко изменится, доллар и евро готовят фатальный удар: что будет с гривной.

Как сообщала Politeka, гривна может рухнуть, людей предупредили о неминуемом: "Украина столкнется с...".

Также Politeka писала, что доллар готовит сокрушительный удар, Нацбанк резко изменил курс валют.