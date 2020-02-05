Государственный ПриватБанк обвинили в неправомерных действиях по отношению к пенсионерам

О вопиющем инциденте на тематическом сайте Минфин рассказала недовольная клиентка.

По ее словам, национализированный ПриватБанк специально навязывает клиентам пожилого возраста "мертвые" карточки.

"Зашла вчера мама в отделение на пр. Металлургов, 60а, г. Мариуполь. Цели было две: получить ЭЦП и закрыть карточку. Вышла из отделения с букетом карточек! Обманывают на ровном месте! Для получения ЭЦП типа необходимо было перевести свою пенсионную карточку к ним, а еще пенсионная не выдается без еще какой-то карты, за карту мама так и не поняла, потому что специалист нормально ничего не объяснила. Все мамины возражения специалист отделения не восприняла. Что это за «развод» пенсионеров?!", -задается вопросом возмущенная женщина.

Клиентка также рассказала, что в районе, где проживает ее мама, нет отделений ПриватБанка, и ей для покупки лекарств придется ехать на маршрутке к ближайшему банкомату.

"Я понимаю, на отделениях есть планы, но это низко выполнять их за счет непосвященных и больных пенсионеров. Уважаемое руководство Приват, может наконец стоит снизить планы для отделений, чтобы специалисты перестали заниматься впариванием мертвых карточек?!", - резюмировала она в своем негативном отзыве.

"Нам очень жаль, что возникла такая ситуация. Мы уже передали необходимую информацию профильным специалистам, чтобы они провели тщательную проверку данной ситуации. По ее результатом с клиентом свяжется сотрудник банка. Хотим отметить, что при пользовании пенсионной картой не взимается комиссия за снятие наличных в банкоматах ПриватБанка или других украинских банков", - отреагировал на жалобу в комментариях представитель ПриватБанка.

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Напомним, что ПриватБанк обнуляет счета и выставляет украинцам долги на десятки тысяч.

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