Курс доллара по отношению к гривне закрепится в диапазоне 24,3 – 24,85 грн/$

Такой прогноз дали аналитики на следующую неделю, передает Обозреватель.



Как утверждают эксперты, предположения о падении гривны не оправдались.

"Во-первых, на рынке было много гривны после крупнейшего в этом году погашения облигаций госзайма (17 млрд) и нетипично больших возмещений НДС (17,7 млрд, часть – долги с 2019 года, возникшие из-за проблем с бюджетом). Это позволяло экспортерам продавать меньше валютной выручки для финансирование расходов в гривне, а нерезидентам – не заводить в Украину валюту под покупку новых ОВГЗ.", - говорится в материале.

Второй причиной падения доллара эксперты называют катастрофу самолета МАУ в Иране и коронавирус в Китае.

Финансисты допускают, что из-за опасений клиентов банков нового витка ревальвации, курс может удержаться на уровне 25 гривен за доллар.

"С другой стороны, межбанк не готов обрабатывать большие объемы валюты без существенных курсовых колебаний (НАКу это невыгодно). Это значит, что, вероятно, основные продажи "Нафтогаз" проведет вне рынка, то есть напрямую с Нацбанком. В таком случае, на курс они не повлияют, допускают финансисты", – сказано в материале.

Несмотря на уверенный рост гривны, многие эксперты считают, что украинская валюта вскоре упадет. Одной из самых необычных причин обвала гривны может стать коронавирус.

Так, ранее сообщалось, что из-за эпидемии коронавируса, которая погубила уже более 300 человек, может начаться новый мировой кризис.

Как утверждают эксперты, из-за нового мирового кризиса с рынка начнут уходить многие инвесторы, что спровоцирует остановку международных инвестиционных проектов.

Напомним, доллар и евро летят на дно, курс валют снова удивит украинцев.

Как сообщала Politeka, коронавирус обвалит украинскую экономику: гривну ждет катастрофа.

Также Politeka писала, что НБУ резко изменил курс доллара, украинцы бегут в обменники.