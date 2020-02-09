Средняя зарплата в Украине пока не дотягивает даже до 11 тыс. гривен, в то время как для счастья украинцам нужно более 19 тыс

Об этом пишет "Сегодня"

Исследование компании R&B Group показало, что украинцам для нормальной жизни хотелось бы зарабатывать 19 275 грн. В то же время реальная средняя зарплата в стране составляет 10 679 грн.

Однако представители ряда профессий в Украине получают в среднем даже более 19 тыс грн. Так, согласно данным Госстата, в декабре 2019 года в четырех сфера экономика зарплата была выше или на уровне 19 275 грн.

Речь идет об авиационном транспорте, где средний доход достиг 28 600 грн. В сфере информационных технологий официально сотрудники получают порядка 19 634 грн, а в финансовом секторе – 22 198 грн.

Также планку в 20 тыс. преодолела сфера госуправления и обороны – 20 360 грн. Немного меньше украинской "зарплаты мечты" получили в декабре работники профессиональной, научной и технической деятельности – 17 534 грн.

Хуже всех дела обстоят у курьеров и почтальонов, где средняя зарплата составляет всего 6624 грн. Не слишком лучше чувствуют себя в сфере общепита – 7280 грн, и в здравоохранении и соцпомощи – 8505 грн.

При этом между регионам традиционно сохраняется большая разница в оплате труда. Больше всего работодатели готовы платить в Киеве, где более 19 000 грн также получают менеджеры по продажам, квалифицированные слесаря, сантехники, а также водители.

Напомним, что украинские заробитчане спровоцировали рост реальной зарплаты для простых граждан, о чем говорят данные анализов. Об этом говорится в отчете Национального банка Украины.

«Согласно результатам опросов предприятий, треть предприятий отмечала недостаток рабочей силы среди крупнейших факторов, ограничивающих их способность увеличивать производство. Это наибольшее значение за последние годы», - говорится в сообщении.

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