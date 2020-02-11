Национализированный ПриватБанк не хочет помогать клиентам в борьбе с мошенниками

Об этом в своем негативном отзыве написал недовольный клиент на тематическом портале Минфин.

По его словам, мошенники смогли сменить на его карте финансовый номер, после чего вывели оттуда круглую сумму денег.

ПриватБанк, банкомат

"Мошенники с помощью дубликата сим карты через Приват24 украли 30 тысяч кредитных денег, и около 9500 зарплатных (сменили финансовый номер ). Переводили сначала на созданную ими интернет карту, а потом, как сказали мне в банке, что они не могут предоставить мне информацию эту. Деньги переводили примерно по 1000 раз в 30 секунд, обчистили под ноль", - рассказывает недовольный клиент.

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Он также отметил, что ПриватБанк начисляет ему проценты и пеню на украденные средства и всячески игнорирует справку из реестра досудебных расследований.

"В банк принес вытяг с реестра досудебных расследований. Но им это не повод начислять мне проценты пеню и звонить каждый день. Служба безопасности, я так понял разбираться не хочет, им легче с меня выбивать деньги которые у меня украли!", - резюмировал недовольный клиент в своем отзыве.

"Банк заинтересован в том, чтобы оберегать своих клиентов от мошеннических действий и всегда работает совместно с правоохранительными органами для розыска и задержания злоумышленников, которые совершают противоправные действия в отношении клиентов банка, но, к сожалению, в описанной Вами ситуации банк ограничен в своих возможностях. Настоятельно рекомендуем с соответствующим заявлением обратиться в правоохранительные органы, которые могут получить по оформленным в соответствии с действующим законодательством запросу всю необходимую информацию", - отреагировал на жалобу представитель ПриватБанка в комментариях.

Напомним, что ПриватБанк устраивает пытки для украинцев, гремит скандал: "Невозможно...".

Как сообщала Politeka, ПриватБанк списывает деньги со счетов украинцев, причастна Россия: детали громкого скандала.

Также Politeka писала, что ПриватБанк объяснил, почему массово блокирует счета украинцев.