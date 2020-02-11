Национализированный ПриватБанк не хочет помогать клиентам в борьбе с мошенниками

Об этом в своем негативном отзыве написал недовольный клиент на тематическом портале Минфин.

По его словам, мошенники смогли сменить на его карте финансовый номер, после чего вывели оттуда круглую сумму денег.

"Мошенники с помощью дубликата сим карты через Приват24 украли 30 тысяч кредитных денег, и около 9500 зарплатных (сменили финансовый номер ). Переводили сначала на созданную ими интернет карту, а потом, как сказали мне в банке, что они не могут предоставить мне информацию эту. Деньги переводили примерно по 1000 раз в 30 секунд, обчистили под ноль", - рассказывает недовольный клиент.

Он также отметил, что ПриватБанк начисляет ему проценты и пеню на украденные средства и всячески игнорирует справку из реестра досудебных расследований.

"В банк принес вытяг с реестра досудебных расследований. Но им это не повод начислять мне проценты пеню и звонить каждый день. Служба безопасности, я так понял разбираться не хочет, им легче с меня выбивать деньги которые у меня украли!", - резюмировал недовольный клиент в своем отзыве.

"Банк заинтересован в том, чтобы оберегать своих клиентов от мошеннических действий и всегда работает совместно с правоохранительными органами для розыска и задержания злоумышленников, которые совершают противоправные действия в отношении клиентов банка, но, к сожалению, в описанной Вами ситуации банк ограничен в своих возможностях. Настоятельно рекомендуем с соответствующим заявлением обратиться в правоохранительные органы, которые могут получить по оформленным в соответствии с действующим законодательством запросу всю необходимую информацию", - отреагировал на жалобу представитель ПриватБанка в комментариях.

Напомним, что ПриватБанк устраивает пытки для украинцев, гремит скандал: "Невозможно...".

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