Стало известно о подлой афере, с помощью которой украинцев лишают денег просто у банкоматов

Крайне внимательными стоит быть и клиентам Приватбанка, ввиду участившегося количества случаев мошенничества.

Сообщение об одном из способов, который используют преступники, чтобы украсть деньги доверчивых украинцев, появилось в Facebook.

"Если увидели забытую карту в банкомате — не доставайте ее. Дождитесь, пока он ее не "съест", либо ждите владельца — пусть он сам ее вытащит. Это недолго! Не нажимайте кнопки отмена. Вообще отойдите от банкомата ! Компания мужиков -"свидетелей" появятся, как из-под земли и на вас будут "давить": вы перед банкоматом стояли, на клавиатуру нажимали, на карте есть ваши отпечатки пальцев, и вообще, они "все видели" - с карты только что сняли деньги!!! А сняла их, просто перед вами пожилая женщина, которая уже тоже здесь крутится — владелица карты"? – написала украинка.

Женщина подчеркнула, что нужно быть крайне внимательными и соблюдать бдительность, поскольку мошенники любыми способами будут пытаться заставить вас взять в руки карточку. Таки образом там останутся ваши отпечатки пальцев, и можно было утверждать, что именно в вы сняли с нее деньги.

"Схема разводки — как с найденным кошельком. Только вместо кошелька — забытая карта в банкомате. Далее "разводка" идет по стандарту: "На карте было больше денег, ты последний ее в руках держал, на ней твои отпечатки". Мужички — свидетели, которые "все видели". В общем, ничего нового, но — опасно", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее украинцам рассказали, что нужно делать, если банкомат/терминал съел картуВ первую очередь советуют не паниковать.

Если банкомат завис, то можно немного подождать, после чего надо нажать кнопку "Отмена". Если ничего не происходит, то нужно обратиться на горячую линию банка и заблокировать карточку. При этом нужно будет ответить на несколько секретных вопросов.

Если вы обнаружили необычную вещь на банкомате, например кардридер, то надо сразу блокировать карту.

Напомним, что ПриватБанк устраивает пытки для украинцев, гремит скандал: "Невозможно...".

Как сообщала Politeka, ПриватБанк списывает деньги со счетов украинцев, причастна Россия: детали громкого скандала.

Также Politeka писала, что ПриватБанк объяснил, почему массово блокирует счета украинцев.