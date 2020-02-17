Украинцы получили платежки с заоблачными суммами за доставку газа, это признали даже в НКРЭКУ

Чиновники уже инициировали изменения в Кодекс распределительных сетей (ГРС), из-за норм которого и возникла такая ситуация. Однако эксперты указывают, что в проекте есть нюансы, которые не позволяют вступить новым тарифам в силу немедленно, пишет UBR.ua.

В частности, Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг не предусмотрела такую ситуацию, когда потребителям, которые, например, не подавал показания счетчиков, или более того, нене потребляли его вообще, начислялась оплата по самому высокому тарифу.

Протесты украинцев заставити чиновников устранить ошибку. Были внесены изменения, которые позволяют такому домохозяйству, по словам самих чиновников, платить вместо высоких тарифов до 400 грн минимальный тариф – около 20 грн в месяц. Но не все так просто.

Как следует из текста постановления, новые, "минимальные", тарифы, рассчитанные НКРЭКУ, вступают в силу аж с 1 января 2021 года. Таким образом, весь этот год тем потребителям, кто получает заоблачные платежки, придется получать их и, соответственно, оплачивать до следующего Нового года. Впрочем, само постановление еще окончательно не принято, и эксперты допускают, что из-за-спешки случилась ошибка.

Ответственность за недосмотр в связи с ошибкой в тарифах, говорят эксперты, лежит на НКРЭКУ. Некоторые делают вывод, что Нацкомиссия обязана сделать перерасчет тарифов за январь-февраль. Однако законодательство не позволяет совершать такие действия.

"Бумага есть, любой юрист скажет: ну и что? Задним числом сделать перерасчет невозможно. Максимум что может сделать НКРЭКУ – рекомендовать. Реально это их прокол – они не увидели вовремя, потому так и вышло. Если только сами облгазы не пожелают перерасчета", – считает сооснователь Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Участники рынка полагают, что новые тарифы вступят в силу тогда же, когда вступит в силу и само постановление НКРЭКУ, то есть в марте. Облгазы уже планируют платежки на март с учетом новых изменений в тарифе, не дожидаясь завершения всех процедур.

Таким образом, в марте придут новые платежки за транспортировку газа, а перерасчета платежей за январь-февраль, скорее всего, не будет. В этом вопросе закон однозначен.

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