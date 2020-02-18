Стало известно, при каких условиях украинцам придется платить новый налог

Об этом пишет РБК-Украина.

Как известно, украинцам уготовили новый налог, а платить его придется практически всем, кто активно пользуется банковскими услугами.

Теперь если украинец получает какие-нибудь деньги на свою карту, подарки в виде недвижимости, от людей, которые не являются близкими родственниками (родители, муж, жена, дети, в том числе и усыновленные, родные братья и сестры, бабушки, дедушки, внуки), то до 1 мая 2021 – все эти доходы нужно указать в декларации и до 1 августа оплатить налог в государственный бюджет.

За денежные средства предусмотрены следующие ставки: 18% налога + 1,5% военного сбора

За недвижимость или автомобиль – 6,5%.

Налог придется оплачивать при условии, если доход: трудовой, инвестиционный, от продажи недвижимости (любой, в том числе и той, которая была в пользовании), семейный, государственно-социальный.

Юристы утверждают, что платить придется даже в том случае, если украинцы продали в интернете какие-либо свои вещи, так как это считается прибылью.

Если на банковскую карточку поступает только официальная заработная плата, больничные, премии, средства на командировки, то налог за работника будет оплачивать работодатель. Во всех других случаях – средства нужно указать в декларации.

Снимать налог со средств, которые были возвращены в виде долга, нельзя и такие банковские операции в декларацию вноситься украинцами не буду. Однако в транзакции платежа нужно будет указать, что это средства предназначены для дальнейшего погашения задолженности.

Ранее мы рассказывали о том, что украинцам уготовили драконовские налоги. У президента предложили насчитывать украинцам налоги по европейской схеме: чем больше получаешь, тем больше платишь в бюджет своего государства.

По задумке инициаторов, 18% будут платить украинцы с доходом менее 47 тысяч гривен, а самую высокую ставку в размере 54% будут платить те, у кого доход выше 94,4 тысячи гривен.

Эксперты уверены, что украинцы могут скрывать свои официальные доходы, чтобы не платить заоблачные налоги, а это негативно отразится на экономике страны.

Напомним, украинцы будут по-новому платить налоги.

А еще Politeka писала, что украинцам уготовили новый большой налог: коснется всех.

Также Politeka сообщала, что украинцам уготовили новые налоги: когда заработает и кого коснется.