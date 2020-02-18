Государственный ПриватБанк продолжает проводить "двойные" транзакции со счетами украинцев

Свой негативный отзыв на портале Минфин оставил недовольный клиент.

По его словам, ПриватБанк с его карты дважды списал средства для платежей и залез в кредитный лимит.

"После проведения операции на счету карты для выплат оставался положительный баланс, но позже я обнаружил, что карточка в минусе на 1299 грн. Первый звонок в поддержку ничего толком не дал, девушка утверждала, что это 2 платежа по терминалу на сумму 1299,71 и 75,00 были зарезервированы для списания 31.01.20 потом вернулись мне обратно, я их якобы "потратил" и после они спустя некоторое время списались в минус", - возмущается клиент действиями государственного банка.

Для того, чтобы разобраться в ситуации, клиент нашел все чеки и выписки по счету и заметил, что банк провел данные операции 10.02.2020, а не 31.01, как заявила ему ранее оператор.

"Позвонил в поддержку второй раз, сообщил эту информация и девушка согласилась что это было двойное списание и оформила заявку на возврат этих средств. На следующий день опять карта в минусе на 211 грн. Звоню опять в банк, оператор все проверяет и сообщает что у меня по счету дисбаланс на 306 грн и на 200 грн, и опять оформляет заявку на возврат средств. Через некоторые время банк возвращает средства 211 грн. и на следующий день карта опять в минусе на 75 грн. и опять звонки оператору, который ничего не может сделать и толком объяснить что происходит с деньгами и куда они деваются... Как можно доверять такому банку?!", - задался вопросом недовольный клиент.

"Списание производится по запросу торговой точки. В данной ситуации, ПриватБанк действовать согласно правилам установленных международной платежной системой, которые актуальны для всех банков. Средства находящихся в резерве автоматически возвращаются обратно на доступный баланс карты на 11й день после проведения операции, при отсутствии запроса на списание от торговой точки. В случае списания средств с карты, согласно правилам международных платежных систем, регламент обработки заявки на опротестование может составлять до 120 дней. Но мы со своей стороны всегда прикладываем максимум усилий, чтобы передать запрос в платежную систему как можно скорее", - по шаблону ответил на обвинения представитель ПриватБанка в комментариях.

Напомним, что клиенты Приватбанка рискуют остаться без денег, появилась новая афера: «Никогда не…».

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