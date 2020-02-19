Стало известно, как выросла сумма среднего штрафа на украинской таможне

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Государственной таможенной службы.

Сообщается, что сумма среднего штрафа на таможне по одному делу за год выросла почти в четыре раза - до 54 тысяч.

В целом, за минувший месяц на украинских таможнях пытались нарушить более 1700 раз существующее законодательство на сумму в 93 миллиона.

Также известно, что количество заведенных дел с реально изъятыми товарами за указанный период выросло в 2,5 раза, если сравнивать с январем 2019 года. Более того, почти в два раза больше открыто дел по незаконному перемещению товаров и уклонению уплаты от таможенных платежей.

За первые два неполных месяца 2020 года украинцы и граждане других стран более 2800 раз пытались нарушить таможенные правила на 192 миллиона гривен.

Ранее мы рассказывали о том, что в Раде уготовили украинцам новые драконовские штрафы за неправильную парковку. Нардепы планируют резко ужесточить законодательство за парковку в неположенных местах.

Такой вывод можно сделать из проекта закона №2628, который уже зарегистрирован на сайте Верховной Рады и передан на рассмотрение в профильный комитет.

Так, законопроект предусматривает увеличение штрафа за стоянку в запрещенном месте с 510 грн до 3400 грн. Гораздо более суровые санкции предусмотрены для тех, кто паркуется на местах для водителей с инвалидностью - им придется вложить 34 тыс грн. Аналогичный штраф предусмотрен для тех “хитрецов”, кто без оснований использует знак "водитель с инвалидностью".

Также законопроект предусматривает упрощенную процедуру фиксации доказательств нарушения правил парковки. Теперь для этого достаточно фотофиксации.

Напомним, киевлян начнут штрафовать в метро: кого и за что будут наказывать.

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