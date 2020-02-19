ПриватБанк обвинили в неправомерной блокировке счетов

Соответствующий негативный отзыв на тематическом сайте Минфин оставила недовольная клиентка.

По ее словам, она осталась без покупок и месячной зарплаты по вине национализированного ПриватБанка.

"ПриватБанк не перестает удивлять своим обслуживанием. Сегодня мне заблокировали карточку за покупку в интернете, как всегда совершала платеж, но в этот раз попросили созвониться с оператором по номеру 3700 и подтвердить платеж. После того как я позвонила оператору, то он просто уведомил что моя карта заблокирована за количество платежей (1) и нужно только ехать в само отделение банка", - возмущается недовольная клиентка.

"Таким вот интересным образом ПриватБанк оставляет Вас без месячной зарплаты, ни операторы, ни личный банкир, которому каждый месяц платишь помочь тебе не могут. Всем рекомендую покинуть данный цирк и перейти к более адекватному банку", - добавила она в своем негативном отзыве.

"Нам бы не хотелось, чтобы у Вас сложилось негативное впечатление о банке из-за того, что мы заботимся о безопасности Ваших финансовых операций. Дополнительное подтверждение определенных операций является одной из мер безопасности, которые использует банк, чтобы не допустить возможность завладения Вашими средствами третьими лицами. Мы постоянно работаем над улучшением системы предупреждения мошенничества, которая благодаря специальным алгоритмам позволяет выявить и тем самым предотвратить большое количество мошеннических операций с карточками наших клиентов. Мы обратились к Вам в личном сообщении и пригласили контактные данные, чтобы разобраться в ситуации подробнее", - отреагировал на жалобу представитель государственного банка в комментариях.

Напомним, что клиенты Приватбанка рискуют остаться без денег, появилась новая афера: «Никогда не…».

Как сообщала Politeka, ПриватБанк предупредил украинцев о серьезный сбой в работе терминалов и банкоматов.

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