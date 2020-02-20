Курс валют в Украине 20 февраля неприятно удивит всех, гривна в отношении доллара и евро потеряет сразу несколько позиций

Об этом сообщает Politeka со ссылкой Национального банка Украины.

Так, за 100 американских вечнозеленых нужно будет выложить 2452,31 гривну (+8,00). А вот за сто евро придется отдать еще больше – 2648,62 гривны (+5,71).

Кроме того, в Национальном банке Украины уточнили, что к средине 19 февраля 100 долларов  торговались по следующему курсу: 2452,37 гривен.

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Как сообщалось раннее, курс доллара в сегодняшних реалиях невозможно зафиксировать на одном уровне. Об этом глава Минэкономики Тимофей Милованов.

В частности, министр напомнил, что если в Украине курс доллара падает на дно, то от этого проигрывают бизнес и госбюджет, которые несут большие потери.

А если национальная валюта падает, то в минусе оказываются обычные потребители.

"Почему же тогда не зафиксировать курс? Тогда все будут довольны. К сожалению, это невозможно. Украина пыталась держать фиксированный курс и это привело к быстрой девальвации, например, в 1998, 2008 или 2014 годах", – подчеркнул Милованов.

Он также добавил, что НБУ может сгладить колебания на валютном рынке, но вручную сдерживать курс доллара никто не намерен.

курс валют, евро, доллар

Напомним, доллар взметнется вверх уже на этой неделе: аналитик рассказал, чего ждать.

Как сообщала Politeka, доллар и евро идут в атаку, гривне придется не сладко: курс валют удивит украинцев.

Также Politeka писала, что доллар будет по 40: стало известно, когда рухнет гривна, украинцам советуют покупать валюту.