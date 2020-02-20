Курс валют в Украине 20 февраля неприятно удивит всех, гривна в отношении доллара и евро потеряет сразу несколько позиций

Об этом сообщает Politeka со ссылкой Национального банка Украины.

Так, за 100 американских вечнозеленых нужно будет выложить 2452,31 гривну (+8,00). А вот за сто евро придется отдать еще больше – 2648,62 гривны (+5,71).

Кроме того, в Национальном банке Украины уточнили, что к средине 19 февраля 100 долларов торговались по следующему курсу: 2452,37 гривен.

Как сообщалось раннее, курс доллара в сегодняшних реалиях невозможно зафиксировать на одном уровне. Об этом глава Минэкономики Тимофей Милованов.

В частности, министр напомнил, что если в Украине курс доллара падает на дно, то от этого проигрывают бизнес и госбюджет, которые несут большие потери.

А если национальная валюта падает, то в минусе оказываются обычные потребители.

"Почему же тогда не зафиксировать курс? Тогда все будут довольны. К сожалению, это невозможно. Украина пыталась держать фиксированный курс и это привело к быстрой девальвации, например, в 1998, 2008 или 2014 годах", – подчеркнул Милованов.

Он также добавил, что НБУ может сгладить колебания на валютном рынке, но вручную сдерживать курс доллара никто не намерен.

Напомним, доллар взметнется вверх уже на этой неделе: аналитик рассказал, чего ждать.

Как сообщала Politeka, доллар и евро идут в атаку, гривне придется не сладко: курс валют удивит украинцев.

Также Politeka писала, что доллар будет по 40: стало известно, когда рухнет гривна, украинцам советуют покупать валюту.