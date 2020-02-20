Запуск рынка земли в Украине может "добить" нашу страну

Об этом в эфире Politeka-online заявил экономический эксперт Юрий Атаманюк, по словам которого после запуска рынка "плохо будет и бедным, и богатым".

Атаманюк прокомментировал происходящее в стране и мире - "тенденции, которые ведут нас к деградации".

"Один из основных вопросов, с которым столкнулось человечество, это продовольственная проблема. Мы на сегодняшний день носители самого ценного, что может быть. Мы крупнейшие экспортеры сельхозпродукции (порядка 15% сельхозпродукции на рынках идет из Украины). То есть можно говорить, что мы кормим каждого 6-7 жителя нашей семимиллиардной Земли. Это рычаг, с помощью которого мы должны просто процветать и как с ним распорядиться - точно не так, как с ним распорядились в 90-е годы, когда у нас был третий в мире ядерный боезапас, который мы отдали, не получив никаких инвестиций. Аналогично мы распорядились с нашими стратегическими предприятиями, когда за бутылку водки продавали сертификаты - и появились олигархи. Это была вторая ошибка. И вот сейчас власть идет на третью - продажу земли", - отметил Атаманюк.

Эксперт обратил внимание на такую деталь в законопроекте о запуске рынка земли, как возможную концентрацию в одних руках не более 10 000 гектаров. По его мнению, эта цифра чересчур завышена.

"Прокомментирую деталь о 10 000 га в одни руки... Почему в Европе нет больше 1 000 га в одни руки? Потому что Европа думает о формировании своего среднего класса. К примеру, в среднем сегодня 1 га дает 500 долларов заработка. У кого 10 тысяч га - это 5 миллионов долларов. Это не средний класс, а мультимиллионеры... При сегодняшней нашей инфраструктуре... эта семья будет жить где угодно, а отсюда будет просто выкачивать деньги. Если сделать заработок с 1 тысячи га - это 500 тысяч долларов. Это не те деньги, с которыми люди уедут жить за границу, а это будет именно формирование среднего класса в Украине", - поделился своими соображениями аналитик.

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