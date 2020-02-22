Клиенты Приватбанка ошарашены неудовлетворительным сервисом национализированного банка

Соответствующий негативный отзыв на тематическом сайте Минфин оставил недовольный клиент. По его словам, спустя некоторое время после закрытия зарплатной карты, у него из ниоткуда появился долг в 25 тысяч гривен.

"Этот банк не достоин даже единицы. Аферисты как они есть. В 2003 году была закрыта зарплатная карта, закрывалась централизованно — сдавали бухгалтеру. Неделю назад мне пришла в голову идиотская мысль, получить карту голд, чтобы через неё открыть ЕЦП. И началось — у вас долг 25 тыс, откуда? непонятно. Документы предоставить отказываются, угрожают приехать, продать хачам, трюкачам и всячески хамят", - негодовал клиент банка. "Этот банк не достоин даже единицы. Аферисты как они есть. В 2003 году была закрыта зарплатная карта, закрывалась централизованно — сдавали бухгалтеру. Неделю назад мне пришла в голову идиотская мысль, получить карту голд, чтобы через неё открыть ЕЦП. И началось — у вас долг 25 тыс, откуда? непонятно. Документы предоставить отказываются, угрожают приехать, продать хачам, трюкачам и всячески хамят", - негодовал клиент банка.

Кроме того, он уверен, что никакого долга у него быть не может.

"Я точно знаю, что никакого долга у меня НЕТ и быть не может, предприятие закрывалось и все карты зарплатные были по нулям. О каком кредите речь? Звонят, несут бред, то кредит, то долг по зарплатной. через 17 лет «вспомнили», нашли лоха, называется. Будут доставать, буду писать заявление в прокуратуру", - заключил он.



Сотрудника "ПриватБанка" уже отреагировали на данный отзыв:



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