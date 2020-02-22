Эксперты рассказали о ситуации с курсом валют в Украине в ближайшее время

Курс доллара в стране удивит многих украинцев на следующей неделе. По словам экспертов, самая популярная валюта в мире на будущей неделе в Украине будет стабильна и не преподнесет неприятных сюрпризов, пишет «Страна»:

«Межбанк на следующей неделе ожидается в рамках 24,45-24,55 грн/$», – то есть без существенных изменений, отмечает эксперт Олег Куринной.

В материале идет речь об основных продавцах доллара, а именно - отечественных предприятиях-экспортерах:

«Они продолжают платить налоги, потому конвертируют выручку». А также об агропредприятиях, которые конвертируют свои заработки под посевную. Иностранцы же в сложившейся ситуации, напротив, «пасуют»:

«Они ранее часто продавали доллар под покупку гривневых гособлигаций». В этой связи на госуровне появился перспективный расчет:

«Минфин ожидает, что нерезиденты проявят себя 25 февраля, ведь именно во вторник намечено размещение 7-летних ОВГЗ и нескольких выпусков бумаг на разные сроки, отмечается, что последние (выпуски) правительство сделало безлимитными:

«Это говорит о двух вещах. Во-первых, в Минфине понятия не имеют, сколько ресурса придет под новое размещение, и боятся не угадать с объемами, выставляя лимиты. Во-вторых, совершенно очевидно, что в феврале бюджет снова не выполнят, и может сильно. То есть Кабмину очень деньги нужны», - отметил эксперт-экономист Евгений Невмержицкий.

До этого мы предупреждали о том, что китайский коронавирус обойдется глобальной экономике в 280 миллиардов долларов в первом квартале 2020 года.

Такой удар по мировой экономике будет первым за последние 11 лет, ведь непрерывный рост ВВП продолжался с 2009 года или 43 квартала. Об этом сообщают эксперты Capital Economics.

"В соответствии с нашими прогнозами, впервые с 2009 года мировой ВВП не увеличится по сравнению с предыдущим кварталом", - заявил экономист Capital Economics Саймон Макадам.

Также специалист добавляет, что эпидемию остановят, а оставшееся время мировая экономика наверстает потерянное производство. В середине 2021 года ВВП достингет того уровня, на котором он и был бы, если бы не пришла эпидемия.

Напомним, украинцев ошарашили новыми ставками по депозитам: «Опустятся ниже некуда».

Как сообщала Politeka, курс валют резко изменился, доллар и евро задавили гривну: чего ждать украинцам.

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