Украинцев, которые работают в Польше, в скором времени могут коснуться важные перемены

Польские работодатели ожидают изменений в закон о трудоустройстве иностранцев, сообщает "Польское радио".

Вероятно продление срока действия заявлений о намерении выполнения работы иностранцами с 6 до 12 месяцев и более легкой процедуры получения вида на жительство в Польше.

По словам генерального директора "Конфедерации Левиатан" Гжегожа Бачевского, говорится о том, чтобы лица из-за рубежа, которые приезжают в Польшу на заработки, хотели, чтобы их нанимали легально, и чтобы это был легкий процесс. Таким образом, работодатели считают, что нужно увеличить время действительности заявлений о намерении выполнения работы с 6 до 12 месяцев. После завершения работы на заявлении, по мнению тех, кто нанимает работников из-за рубежа, нужна быстрая процедура получения разрешения на пребывания и труд.

По словам министра семьи, труда и социальной политики Марлены Мальонг, сейчас продолжается межведомственная дискуссия о миграционной политике, но еще слишком рано информировать о конкретных вещах.

Напомним, в 2019 году на сезонную работу в Польше было выдано 130 тысяч разрешений. Это на 5 тысяч больше, чем в 2018 году. 98% из них получили украинцы.

Кроме того, Польша выдала 1,6 миллиона разрешений о намерении трудоустройства. Это на 100 тысяч больше, чем в 2018. 91% получили из них украинцы. Сколько из них были использованы, неизвестно.

Минимальная зарплата в месяц - 2,6 тысячи злотых, что почти 17 тысяч гривен. К 2024 году, как прогнозирует правительство, зарплата будет 4 тысячи злотых, что составляет 26 тысяч гривен.

Напомним, новый закон о труде: украинцев заставят работать по 12 часов за меньшие деньги.

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