Курс доллара в Украине падает, и в ближайшие семь дней тенденция сохранится

Об этом заявил старший аналитик Альпари Вадим Иосуб, передает «Главред».

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,2/24,4 грн", - считает аналитик.

Он отметил, что курс доллара стабилизировался около отметки 24,5 грн. Виной всему - минимальные, порой разнонаправленные на разных сегментах рынка ежедневные колебания курса, так и минимальное его изменение за неделю.

"Это свидетельствует, что курс нащупал равновесие вблизи текущих значений, и без серьезных изменений внутренних либо внешних факторов, влияющих на него, будет оставаться около текущих уровней", - добавил он.

В то же время банкиры прогнозируют сохранение курса гривны на уровне 24,3-24,8 грн/дол. в марте.

"На конец февраля мы ожидаем курсовой коридор 24,30-24,70 и пока мы не видим тенденций в ближайшее время к девальвации или ревальвации. В марте возможен рост предложения валюты со стороны агроэкспортеров в связи с подготовкой к новому сезону, но регулятор будет стараться по-прежнему излишек валюты выкупать с рынка. Поэтому в марте мы ожидаем курсовой коридор 24,00-24,80 грн/дол", - сказал Ярослав Кабин директор департамента казначейства одного из банков.

Отметим, что за минувшую неделю курс доллара к гривне, устанавливаемый НБУ, практически не изменился.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, остался вблизи 24,48 грн.

До этого мы предупреждали о том, что китайский коронавирус обойдется глобальной экономике в 280 миллиардов долларов в первом квартале 2020 года.

Такой удар по мировой экономике будет первым за последние 11 лет, ведь непрерывный рост ВВП продолжался с 2009 года или 43 квартала.

Напомним, с курсом доллара происходит странное, гривна попытается отомстить

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