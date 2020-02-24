Стало известно, как именно будет работать механизм блокирования счетов должников

Об этом пишет Знай.

Сообщается, что революционный механизм уже начали тестировать Минюст и ряд украинских банков.

Данный механизм должен значительно ускорить выполнение решений по заморозке денежных средств.

Эти изменения вводятся в соответствии с постановлением правительства "Об утверждении Порядка автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках по исполнительному производству о взыскании алиментов" от 16.04.2019 № 1203/5.

В рамках постановления будет запущена автоматизировання система исполнительного производства (АСИП), которая позволит исполнителям гораздо быстрее информировать банки о необходимых действиях относительно заморозки счетов украинских должников.

Счета должников планируют блокировать из-за задолженностей по алиментам, но не исключено, что банки будут применять механизм по отношению и к другим гражданам.

АСИП позволит банкам и судебным исполнителям мгновенно обмениваться сообщениями, поэтому заморозка счетов будет происходить в тот самый день, когда было выдано постановление. Также это коснется и мгновенного разблокирования средств.

Украинцев о блокировке будут информировать только постфактум. Более того, новая система позволяет нюансировать санкции: заблокированным может быть как отдельный счет, так и все счета должника; как определенная сумма на счете, так и все имеющиеся средства.

Ранее мы рассказывали о массовом аресте счетов украинцев. В ПриватБанке заявили, что сегодня 80% арестов банковских счетов происходит в автоматическом режиме.

Речь идет о тех счетах, арест которых санкционируют по постановлением суда. Их проводят либо Государственная исполнительная служба, либо частные судебные исполнители. Причем решения об аресте счетов могут касаться самых разных споров и дел: от выплат алиментов и дорожных штрафов до решений по имущественным спорам.

Блокировка счетов происходит очень быстро - сразу после получения сообщения судебного исполнителями через специальную систему. Банк выясняет есть ли у него счет указанного лица, а после арестовывает его.

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Напомним, что ПриватБанк обнуляет счета и выставляет украинцам долги на десятки тысяч.

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