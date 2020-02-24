Украинцы уже скоро смогут пользоваться обновленной банкнотой в 200 гривен

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Национального банка Украины.

Сообщается, что обновленная банкнота номиналом 200 гривен будет официально запущена в оборот уже завтра, 25 февраля.

По информации Национального банка, дизайн новой банкноты практически идентичный аналогичному номиналу, который был выпущен в 2007 году.

В частности, на лицевой стороне банкноты украинцы смогут увидеть портрет Леси Украинки, на обратной изображена въездная башня Луцкого замка. Размер банкноты – 75 на 148 мм.

В пресс-службе государственного регулятора также заявили, что обновленная банкнота будет иметь усиленную защиту – оптически переменный элемент SPARK, который выполнен в виде стилизованного изображения водяной лилии и меняет цвет при изменении угла наклона купюры.

Еще одним элементом защиты, как рассказывают в НБУ, будет "оконная" защитная лента, которая содержит изображения номинала и графического знака гривни.

Ранее мы рассказывали о новых деньгах, которые появились осенью 2019 года. Речь идет о монетах пять гривен, которые уже запустили в оборот, поэтому они скоро заменят устаревшие купюры.

Выпустить в обращение монеты номиналом 10 грн планируют в 2020 году. НБУ с 1 октября 2019 года выводит из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 коп. и постепенно будет выводить из обращения монету номиналом 25 коп., однако пока она останется платежным средством.

Финансовые эксперты сдержанно реагируют на обновленные купюры и новые монеты, но единогласно утверждают, что украинская экономика нуждается в крупных купюрах — 2000 и 5000 гривен.

Более того, Национальный банк Украины в 2020 году планирует запустить в оборот монету номиналом в 10 гривен.

Напомним, новые купюры скоро окажутся в руках украинцев: названа важная дата.

Как сообщала Politeka, афера с новой купюрой в 1000 гривен набирает обороты: «деньги из воздуха».

Также Politeka писала, что в Украине появятся новые деньги: названа дата.