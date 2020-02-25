Украинцы ошарашены качеством сервиса государственного ПриватБанка

Свою жалобу на тематическом сайте Минфин оставила недовольная клиентка, которая уже много лет живет за пределами Украины.

По ее словам, ПриватБанк не дает ей оплатить коммунальные услуги на личную квартиру.

"Я живу за границей на постоянной основе. Почему вы поменяли способ подтверждения платежа? Я не могу заплатить 2500 грн за свою же квартиру (квартплату). Зачем подтверждать подобные платежи через звонок? Отмените немедленно. Специалисты (сложно их назвать так) морочили мне голову и я потратила 4 дня на общение и ожидание ответов (проверьте историю моих запросов). Сказали, что вернут пуш-подтверждение через приложение, как было и раньше. Но ничего не поменялось", - возмущается она.

Клиентка также отметила, что это неуважение со стороны государственного ПриватБанка, поскольку банк не может сделать удобный сервис для пользования.

"Я делаю транзакции на счет абез проблем, а некоторые платежи (как раз маленькие за мою же квартиру в ГИОЦ не проходят). Это неуважение к вашим клиентам. У меня депозиты лежат по 5000 долларов, оборот средств 10 000 долларов, ваш банк на мне зарабатывает! И не может сделать удобно для своего клиента? Любое видео подтверждение, новые документы. Что хотите предоставлю, но возращайте способ подтверждения оплаты через приложение", - резюмировала она в своей жалобе.

"Нам бы не хотелось, чтобы у Вас сложилось негативное впечатление о банке из-за того, что мы заботимся о безопасности Ваших финансовых операций. Дополнительное подтверждение определенных операций является одной из мер безопасности, которые використувуе банк, чтобы не допустить возможность завладения Вашими средствами третьими лицами. Мы постоянно работаем над улучшением системы предупреждения мошенничества, которая благодаря специальным алгоритмам позволяет выявить и тем самым предотвратить большое количество мошеннических операций с карточками наших клиентов. При проведении платежа Вы можете обратиться в поддержку на нашем сайте, чтобы мы могли помочь с его подтверждением", - отреагировал на жалобу представитель банка.

Напомним, ПриватБанк подловили на обмане клиентов, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк оставил клиента без денег за границей, гремит скандал: "в целях безопасности...".

Также Politeka писала, что ПриватБанк оскандалился списанием пенсий со счетов украинцев: деньги испарились.