В ПриватБанке рассказали подробности того, как происходит изменение кредитного лимита

Так, клиент на сайте Минфин пожаловался, что банк изменил его кредитный лимит без предупреждения.

"Теперь без ведома клиентов меняют кредитный лимит. Это при том, что я клиент более 10 лет. Гооворите более 100 алгоритмов управляющих лимитом? Будьте добры, перечислите хотя-бы 5-6 основных алгоритмов. В связи с этим, закрываю карту "универсальная" по причине ее ненужности. Ненужные ваши "копилки", 20 грн - обслуживание, доступ левых сайтов к средствам и ваш ужасный новый дизайн приват-24. Потеряли клиента. Для замены есть куча других банков", - сообщил клиент Привата.

В ответ на это аявление представитель ПриватБанка взялся объяснить, почему возникла такая ситуация. В частности он отметил, что банк учитывает сотни факторов при изменении кредитного лимита.

"Действительно, при установлении и изменении кредитного лимита банк учитывает сотни факторов, таких как кредитная история в ПриватБанке и УБКИ, наличие других продуктов банка, предоставление или отсутствие дополнительных документов, которые могут повлиять на решение банка. Вы можете продолжать пользоваться картой, как личной и в дальнейшем банк может пересмотреть свою позицию относительно предоставления лимита. По вопросу оплаты на сторонних сайтах, то в первую очередь необходимо понимать, что оставляя данные карточки на сторонних сайтах и ​​подтвердив авторизацию карты, Вы даете согласие на дальнейшие списания с карты без дополнительного подтверждения. В подобной ситуации, отвязать карту можно в личном кабинете данного сайта или сервиса", - ответили в ПриватБанке.

Напомним, ПриватБанк подловили на обмане клиентов, гремит скандал.

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