Эксперты рассказали, что будет с курсом валют и экономикой при новом Кабмине

Об этом пишет Сегодня .

В частности, экономист Алексей Кущ убежден, что изменений по экономическому курсу не будет, так как нет самого экономического курса.

«На мой взгляд, правительство, которое уходит в отставку, работало по принципу "что вижу, то пою"...Опасность нынешнего переформатирования – в том, что, к сожалению, идет дискурс о персоналиях, но не дискурс о стратегии», - заявил он.

Такого же мнение придерживается экономист Александр Охрименко.

"Я думаю, ничего радикально меняться не будет. Разве что поменяется бюрократическая работа аппарата. Но что касается рынка земли, тех законов, которые хотят принять – это все останется», - заявил эксперт.

Говоря о курсе валют политолог Владимир Фесенко считает, что укрепившаяся гривня – одна из причин недополучения бюджетных средств, особенно от экспорта.

"Сейчас главная проблема – надежные поступления в бюджет. С учетом надвигающегося глобального экономического кризиса», - отметил он.

Политолог выразил мысль, что скорее все гривну опустят и доведут до 26-27 грн за доллар.

«По таможне, думаю, будут искать, как решить проблему. Может быть, сейчас ускорят процессы приватизации", - сказал он.

В пенсионной сфере, украинцам ждать каких-либо изменений тоже не стоит.

"Там их просто не может быть! Проблему дефицита Пенсионного фонда невозможно решить. Невозможно у нас нормально поднять пенсии. Даже если министр хочет это сделать. Единственное, что возможно, – что новый министр поддержит идею поменять работу Пенсионного фонда", - убежден эксперт.

Ранее мы сообщали, новый министр финансов Игорь Уманский заявил о намерении бороться с недобросовестными налогоплательщиками.

Новый министр уверен, что для наполнения бюджета в Украине, в первую очередь, необходимо бороться с недобросовестными налогоплательщиками, которые используют различные схемы и не доплачивают в госбюджет немалые суммы средств.

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