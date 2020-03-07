Клиент ПриватБанка оказался в недоумении, почему не может отменить транзакцию, переведя средства мошенникам

Как передает Politeka.net, очередной разгромный отзыв по поводу работы упомянутого банка опубликован на сайте Минфина.

Так, один из пользователей пожаловался на отказ со стороны банка вернуть платеж.

"Читаю отзывы и удивляюсь, почему банк возвращает средства своим клиентам выборочно? Несколько дней назад я обратился в банк с просьбой отменить транзакцию, которая была проведена 23 января и уже сегодня получил сообщение от банка, в рамках правил платежных систем платеж не может быть возвращен ??? Каким же образом возвращают платежи другим? Перевод я делал с карты Приватбанка и по чарджбек мне должны вернуть эти средства от мошенников", - сообщил возмущенный клиент.

Представитель ПриватБанка ответил пострадавшему, что ему следует обратиться в правоохранительные органы, так как банк ограничен в своих возможностях.

"Банк, действуя в рамках правил международных платежных систем сформировал запрос на опротестование операции по карте. К сожалению, нам не удалось получить положительное решение и обжаловать данный платеж. Расследованием случаев мошенничества, а также розыск и задержание воров, согласно законодательству, находятся вне юрисдикции банка. Этим занимаются правоохранительные органы", - прокомментировали в ПриватБанке.

Ранее мы сообщали, клиент ПриватБанка пожаловался на то, что не смог заблокировать карту после того, как стал жертвой аферистов.

"После оплаты товара заблокировал все каналы в Telegram и пропал — ни в коем случае не пересылайте деньги по предоплате! Приват банк отморозился и блокировать карту не хочет", - написал на сайте Минфина пострадавший.

Примечательно, представитель учреждения опять сослался на то, что проблема находится вне юрисдикции банка, и следует обратиться в полицию, как и в случае, описанном выше.

Напомним, Приватбанк сделал важное заявление о блокировке карт: что следует знать

Как сообщала Politeka, ПриватБанк оставил клиента без денег за границей, гремит скандал: "в целях безопасности...".