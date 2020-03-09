Эпидемия коронавируса несет за собой немало потерь, что самое страшное – человеческих, а экономика многих стран рушится из-за происходящей паники и замедления темпов работы производственного и торгового гиганта – Китая, который оказалася очагом из которого распространилась инфекция

Также отраслевые эксперты отмечают резкое падение цен на нефть и все это вместе может привести к мировому кризису, пишет " Апостроф ". Так по словам финансового аналитика Сергея Фурса, перед Украиной стоят очень серьезные вызовы:

«То, что произошло на рынках в "черный понедельник" - самый настоящий шок. ...И, если бы это было без коронавируса, возможно, была бы просто сильная коррекция, и мы бы пошли дальше. Но, поскольку рынки уже и так очень волатильны из-за эпидемии, то, возможно, мы действительно начали двигаться к рецессии», - утверждает он.

Украина оказалась и вовсе в сложной ситуации из-за происходящего и новый мировой кризис для страны может стать «болезненным»:

«Для нас это будет вдвойне или, даже, втройне больно, так как мы, фактически, "послали" МВФ, соответственно, поддержки у нас не будет, а, с другой стороны, компетентности для принятия решений тоже нет. И поэтому у нас есть все условия для идеального шторма».

Наряду с этим отмечается, что Нацбанк смог накопить значительные резервы и это, пожалуй, чуть ли не единственный положительный момент для Украины в сложившейся ситуации:

«Из них будут идти и внешние погашения, Нацбанк (за счет них) будет сдерживать снижение курса гривны, но удерживать курс, таким какой он есть сейчас, не сможет. Гривна будет снижаться, и это – долгосрочная история. Но запас же прочности резервов НБУ не более одного года». В материале уточняется, что имеющиеся резервы составляли 26,6 миллиарда долларов по состоянию на 1 марта:

«…В ближайшее время курс достигнет отметки в 27 гривен за доллар, и вряд ли остановится на этом», - добавил по поводу сказанного своим коллегой аналитик Андрей Шевчишин.

Напомним также, если Украина окажется в режиме карантина из-за распространяющегося в мире коронавируса – гражданам страны не позавидуешь.

Об этом в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» рассказал ее ведущий Игорь Лесев.

А что будет с экономикой Украины, если вспышка коронавируса таки произойдет в стране, вообще страшно себе представить:

«У нас и так случайные персонажи разваливают страну. Обвалились грузоперевозки, недобирается бюджет. А сможет ли наша страна работать в режиме карантина? У нас правительство даже продавцов не может обеспечить марлевыми повязками. А представьте, если коронавирус появится на Донбассе. …На линии разграничения, где сидят тысячи солдат».

Наши надежды и расчеты в связи со сложившейся ситуацией, цитируем: «это личный иммунитет и весеннее солнышко».

Напомним, доллар и евро летят на дно, курс валют снова удивит украинцев.

Как сообщала Politeka, коронавирус обвалит украинскую экономику: гривну ждет катастрофа.

Также Politeka писала, что НБУ резко изменил курс доллара, украинцы бегут в обменники.