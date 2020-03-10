Открытие бирж ознаменовалось фатальным падением рубля и российских акций

Как передает Politeka.net, об этом российские СМИ информируют в своих Telegram-каналах.

Как известно, вчера на биржах был "черный понедельник" для России. Вслед за нефтью обвалился рубль по отношению к доллару и евро, а также рухнули акции российских монополистов.

Пропагандисты единогласно утверждали, что в падении нет ничего плохого, а ситуация якобы должна нормализоваться уже сегодня, 10 марта.

Однако, после открытия торгов на бирже рубль обвалился еще больше. Теперь за один доллар предлагают 72,77 рублей (почти +6), а за евро - 82,47 (+6,4%).

Более того, на Московской бирже рухнули акции таких гигантов, как Газпром, Лукойл, Роснефть, ВТБ.

Перед стартом торгов аналитики предупредили, что возможный курс доллара может подняться до отметки в 75,21 рублей, а евро - до 85,78 рублей. Поэтому не исключено, что это только начало и российская валюта еще раз рухнет во время торгов на биржах.

Ранее мы писали, что на прошлой неделе были фактически сорваны переговоры нефтяного картеля ОПЕК и России. Предполагалось, что ведущие производители нефти договорятся о сокращении добычи, но этого не произошло.

На фоне срыва важного договора произошел обвал котировок марок Brent, WTI и Urals.

Более того, вслед за нефтью обвалился курс рубля, а в цене упали акции российских монополистов, торгующих на биржах.

Срыв сделки также негативно отразился и на азиатские/американские фондовые рынки. Но самый сокрушительный удар пришелся по ценным бумагам "Сбербанка", "Газпрома" и "Лукойла", которые лишь за день потеряли в цене от 20 до 26%.

Напомним, что акции рухнули вслед за рублем, Россия может не оправиться: детали черного понедельника Путина.

А еще Politeka писала, что в России истерика из-за рекордного обвала рубля, все подробности.

Также Politeka сообщала, что цены на нефть и рубль рекордно рухнули, такого не было с 1991 года.