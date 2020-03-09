Рекордный обвал нефти, а вслед за ней и рубля, с которыми столкнулась Россия, могут повлечь за собой еще более серьезные последствия

Об этом заявляют эксперты-экономисты.

Отмечается, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась до 31,02 доллара за баррель. И это стало для России полной неожиданностью. На этом фоне сильно упал и российский рубль.

"Вряд ли Москва рассчитывала на то, что цены на нефть упадут до почти 30 долларов – вероятно, это очень неприятный сюрприз в том числе для тех, кто принимал решение о выходе из сделки [c ОПЕК]", – сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Более того, вторник, 10 марта, может стать "кровавой баней" для российского фондового рынка, считает аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

"Завтра у нашего фондового рынка может быть "кровавая баня", если все так и останется. Завтра, когда откроются торги на Московской бирже, самый оптимистичный вариант - если все останется на уровне 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. На рынках сейчас происходит чистейшей воды истерика, даже с учетом того, что Россия отказалась от предложения ОПЕК в пятницу, это не больше чем спекулятивный фактор", - заявил Дроздов.

Как сообщалось, в понедельник, 9 марта, курс доллара к рублю на международном рынке Forex вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3,93 рубля, курс евро к рублю вырос на 4,89 рубля.

В последний раз доллар превышал отметку в 73 рубля в марте 2016 года, евро не поднимался выше 83 рублей с февраля 2016 года, отмечает агентство.

Резкий скачок курса доллара и евро по отношению к рублю произошел на фоне новостей о падении стоимости нефти после выхода России из сделки с ОПЕК.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям.

Как сообщала Politeka, Путин цинично оправдался за нищету в России: "не мы виноваты, он пришел извне".

Также Politeka писала про черный день для России: цены на нефть и рубль рекордно рухнули, такого не было с 1991 года.