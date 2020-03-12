Нефтяная война между Россией и Саудовской Аравией привела к обвалу цен на нефть. Что это значит для Украины
На данный момент Антимонопольный комитет говорит о том, что цены на топливо в нашей стране - завышены, поэтому сейчас тщательно исследуется рынок.
Стоит отметить, что на формирование цен на бензин влияет не только нефть, поэтому большого снижения его стоимости ждать не стоит.
Инвестиционный банкир Сергей Фурса заявил, что курс гривны, на которые покупается топливо, колебается, поэтому украинцы даже не замечают, как нефть становится дешевле, пишет Канал 24.
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На заправках сейчас продают бензин, который закуплен по старым ценам, поэтому возможное снижение цен можно ожидать только через две недели. В формировании цен на топливо будут учитывать и составляющую нефти, особенно в долларах. Нефть - это часть цены в долларах, а "черный понедельник" повлияет на курс гривны в частности.
Эксперты прогнозируют, что гривна будет падать, ведь с пятницы 6 марта она потеряла почти 60 копеек. Поэтому существенное снижение цен на бензин ждать не стоит.
Подчеркнем, Украина не обеспечивает себя нефтью: 60% потребностей обеспечивают украинские вышки, а остальную нефть зачастую покупают в Азербайджане 97% от импорта.
Также, в Украине производят около половины всего бензина, а другую закупают в Беларуси. Вследствие этого, цены на бензин в нашем государстве формируются на мировом рынке.
Украина занимается экспортом руды и зерна, а снижение нефти может повлечь снижение цен на сырье. В результате Украина будет иметь меньшие поступления в бюджет.
Также Украина сотрудничает с государствами-экспортерами нефти, в том числе и с Россией, которая после Китая – крупнейший торговый партнер Украины. Ухудшение их экономической ситуации может отразиться на торговых отношениях.
К слову, треть стоимости бензина, которую платят украинские водители, идет в государственный бюджет (НДС и акциз) - прикреплена к курсу евро. За эти средства ремонтируют и делают дороги.
Два налога - около 35% от конечной стоимости бензина. Это средний показатель в мире. В частности, в США налог - 20%, а в Германии – 64%. Теперь, когда гривна начала падать, доля налога в цене на бензин возрастет.
Напомним, что водители массово отказываются от бензина, подробности.
А еще Politeka писала, что украинцам уготовили новые цены на бензин: что это значит и чего ждать водителям.
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