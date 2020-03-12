Нефтяная война между Россией и Саудовской Аравией привела к обвалу цен на нефть. Что это значит для Украины

На заправках сейчас продают бензин, который закуплен по старым ценам, поэтому возможное снижение цен можно ожидать только через две недели. В формировании цен на топливо будут учитывать и составляющую нефти, особенно в долларах. Нефть - это часть цены в долларах, а "черный понедельник" повлияет на курс гривны в частности.

Эксперты прогнозируют, что гривна будет падать, ведь с пятницы 6 марта она потеряла почти 60 копеек. Поэтому существенное снижение цен на бензин ждать не стоит.

Подчеркнем, Украина не обеспечивает себя нефтью: 60% потребностей обеспечивают украинские вышки, а остальную нефть зачастую покупают в Азербайджане 97% от импорта.

Также, в Украине производят около половины всего бензина, а другую закупают в Беларуси. Вследствие этого, цены на бензин в нашем государстве формируются на мировом рынке.

Украина занимается экспортом руды и зерна, а снижение нефти может повлечь снижение цен на сырье. В результате Украина будет иметь меньшие поступления в бюджет.

Также Украина сотрудничает с государствами-экспортерами нефти, в том числе и с Россией, которая после Китая – крупнейший торговый партнер Украины. Ухудшение их экономической ситуации может отразиться на торговых отношениях.

К слову, треть стоимости бензина, которую платят украинские водители, идет в государственный бюджет (НДС и акциз) - прикреплена к курсу евро. За эти средства ремонтируют и делают дороги.

Два налога - около 35% от конечной стоимости бензина. Это средний показатель в мире. В частности, в США налог - 20%, а в Германии – 64%. Теперь, когда гривна начала падать, доля налога в цене на бензин возрастет.

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