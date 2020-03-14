Пандемия коронавируса внесет поправки в развитие мировой экономики и в итоге она станет другой

Прогнозировать последствия очень трудно с экономикой, ведь ситуация динамично развивается. Об этом сообщает замглавы Нацбанка Олег Чурий, передает РБК.

"Экономика такая вещь, что она будет приспосабливаться. Мы, наверное, в конце будем иметь немного другую экономику мировую. Она, наверное, будет более диджитализирована, часть сотрудников будет работать из дома, дистанционно", - сказал он.

Также Чурий добавил, что определенные отрасли могут оказаться в плюсе. В особенности это касается интернет-компаний. Также это касается телевизионных продуктов.

Ранее мы сообщали, что украинский продюсер, рэп-исполнитель Потап высказал свое мнение о панике вокруг пандемии коронавируса.

Свой пост он сопроводил фотографией с логотипом Министерства здравоохранения. Как известно, ряд украинских звезд, включая Потапа, Диму Монатика, Машу Ефросинину, группу «Время и Стекло» снялись в информационном ролике против COVID-19. Звезды призвали украинцев придерживаться простых правил, чтобы избежать заражения.

Сообщалось, что телеведущая и звезда шоу "Орел и решка" Жанна Бадоева не может покинуть США.

Известно, что она отправилась в Сан-Франциско и Майами снимать очередную серию «Жизни других» и по сути оказалась в ловушке вместе со всей съемочной группой.

Сама телеведущая уже поделилась постов Instagram, в котором сообщила, что "пока адекватна и спокойна".

"Как не поддаться панике и остаться в хорошем расположении духа? Знаете? Я пока адекватна и спокойна !!! Всем терпения и здоровья!!! Мое украшение поднимает настроение)))", - сообщила она.

Напомним, Усик не выдержал и откровенно обратился к украинцам из-за коронавируса

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