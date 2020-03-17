ПриватБанк внес коррективы в работу отделений на фоне карантина из-за коронавируса

Теперь в отделение не пускают более шести человек одновременно, и это провоцирует появление огромных очередей.

Но украинцы действуют радикально и берут "штурмом" отделения ПриватБанка, передает портал Ria-M.

По информации журналистов, коллапс произошел в отделении, которое расположено в Мелитополе на улице Грушевского.

Тут с утра не протолкнуться, ведь люди на улице в очередях толпятся по 50 человек. Местные жители принимают в штыки нововведения и рекомендации руководства банка, и жалуются на неудобства, поскольку им приходится стоять в очереди на улице.

Пользователи в комментариях разнесли людей за "штурм" отделений ПриватБанка, поскольку все платежи сегодня можно сделать в режиме онлайн, и они подвергают опасности других.

"Все платежи можно делать через Приват24. Колхозное р*гулье само создает ажиотаж и затем жалуется на жизнь", "У нас если пойдет, вот так все в очередях за солью , гречкой , и бумагой и помрут.. потому что бестолковый народ", "Вижу жизнь не научила, что в этой стране свои деньги нужно хранить дома под подушкой", "А так бы вся толпа стояла в отделении и на голове у специалистов", "Да потому что бестолковые", - пишут они под публикацией.

Ранее мы рассказывали о том, что ПриватБанк призвал украинцев не приходить в отделения. Клиентам посоветовали придерживаться норм карантина и без особой необходимости не приходить в отделения.

Помимо этого, в банке призвали опытных клиентов научить старших родственников пользоваться мобильным банкингом Приват24, чтобы не подвергать ни себя, ни сотрудников ПриватБанка опасности из-за коронавируса.

"Мы очень просим вас научить своих родителей, бабушек, дедушек, стариков соседей пользоваться Приват24, ведь люди в возрасте 50+ рискуют больше остальных", - говорится в сообщении.

Напомним, Приватбанк сделал важное заявление о блокировании карт: что нужно знать

Как сообщала Politeka, ПриватБанк оставил клиента без денег за границей, гремит скандал: "в целях безопасности...".

Также Politeka писала, что ПриватБанк оскандалился списанием пенсий со счетов украинцев: деньги исчезли.