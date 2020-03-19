ПриватБанк в условиях карантина продлил срок действия своих карт для выплат

Украинцы смогут продолжать пользоваться карточками банка с истекшим сроком действия дополнительные три месяца, если окончание срока действия карты приходится на период карантина. Такое объявление сделали в пресс-службе ПриватБанка.

Речь идет о зарплатных, пенсионных и социальных картах с истекшим сроком действия.

Таким образом, клиентам не нужно будет идти в отделение или заказывать доставку для перевыпуска карты. Срок действия всех карт для выплат и карт для выплат Gold продлится на 90 дней автоматически. Эти карты будут работать как обычно: без каких-либо ограничений. Клиенты смогут проводить платежи онлайн и оффлайн, совершать покупки онлайн и другие транзакции.

«На период карантина ПриватБанк рекомендует проводить платежи, получать переводы и другие услуги с помощью Privat24, терминалов самообслуживания и банкоматов, а также ограничить использование наличных, оплачивая покупки в торговой сети картами или электронными кошельками», - сообщили в пресс-службе.

Ранее мы сообщали о том, что карантин серьезно ударил по работе национализированного ПриватБанка. Об этом проинформировала пресс-служба учреждения.

В частности, ПриватБанк с 18 марта 2020 года прекращает продажу наличной валюты в кассах.

Как подчеркнули в пресс-службе, подобное ограничение будет действовать до тех пор, пока Украина не возобновит ависообщение с другими странами.

Также известно, что валюту наличкой в кассах ПриватБанка" без ограничений смогут получить владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается, по предварительному заказу валютных средств.

В пресс-службе отметили, что с 18 марта ПриватБанк будет проводить валютообменные операции для клиентов физических лиц в безналичном формате через мобильное приложение Приват24, веб-версию Приват24 и сеть терминалов самообслуживания.

"Приоритет онлайн валютообменных операций вводится для безопасности клиентов в период карантинных мероприятий против коронавируса и до момента восстановления международного авиасообщения и поставок в Украину валютных банкнот из-за рубежа", - сказано в сообщении пресс-службы национализированного банка.

Напомним, ПриватБанк ввел суровые ограничения, валюты не будет: что нужно знать украинцам.

Как сообщала Politeka, Приватбанк обвинили в обмане клиентов: «в терминале случился сбой, а потом…».

Также Politeka писала, что отделения ПриватБанка будут закрываться: украинцам рассказали, что происходит.