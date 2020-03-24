В Украине 24 марта курс доллара начал снижаться

Доллар на 12.00 упал до 28,27 за единицу, то есть на 10 копеек. Курс евро в это время вырос на 13 копеек и составляет 30,43. Об этом сообщает РБК-Украина.

На наличном рынке курс доллара составляет 27,54 по покупке, а продаже - 28,27 за одну единицу. 23 марта он был 27,58 и 28,37 соответственно.

А курс евро составляет 29,48 по продаже и 30,43 по покупке. 23 марта он составлял 29,27 и 30,30 соответственно.

Межбанк сегодня, 24 марта, открылся с ростом курса доллара. Он вырос на 18 копеек по сравнению с закрытием вчерашнего дня и составил 27,83. Курс евро же вырос на 28 копеек и составил 30,14 за одну единицу.

Ранее мы сообщали, что Украину ждет тяжелое время, это касается и курса валют, и экономики в целом. Такое мнение озвучил аналитик Дмитрий Снегирев для Politeka on-line. Кроме того, он рассказал, что ждет украинскую экономику после карантина и какой будет курс валют.

"Удержать гривну в ручном управлении не удалось, а на поддержание искусственного курса гривны сожгли 1 млрд золотовалютных запасов. Я бы не хотел давать пессимистичных прогнозов, но по моему мнению, реальный курс валют выглядит так - 30 гривен за американский доллар", - отметил эксперт.

Сообщалось, что курс доллара в Украине вырастет в течении недели, которая начнется 23 марта.

Такой прогноз дал аналитик Альпари Вадим Иосуб. Он ожидает, что доллар к гривне на межбанке может торговаться около 27,7-27,8 гривны.

Эксперт отметил, что за минувшую неделю курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка

Спрос/предложение доллара на межбанке выросли с 26,19/26,22 до 27,40/27,50 (+4,6%/+4,9%). А средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 26,02/26,66 до 27,41/28,31 (+5,3%/+6,2%).

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