Курс валют в Украине 25 марта грандиозно изменится, гривна проявит характер и спровоцирует настоящую панику

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Национального банка Украины.

Национальный регулятор установил стоимость ста долларов на уровне 2777,28 гривен (-33,98 грн). Днем ранее они торговались по стоимости 2811,26 гривен.

При этом стоимость евро также опуститься, однако не так сильно, как доллар. Сто банкнот можно будет купить за 2010,57 грн (-14,06 грн).

Также в Нацбанке уточнили, что к полудню предыдущего дня доллар торговался по стоимости 27,8139 грн за одну банкноту.

До этого мы писали, что курс доллара в Украине поддерживается искусственно, реальная ситуация сильно отличается от того, что мы видим в обменниках. Об этом заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский.

По его словам, отложенный вопрос о новом кредите Международного валютного фонда не является критическим для Украины. В действительности значение имеет совершенно другой фактор.

"Это – вторично. Первично – какая будет экономическая программа у власти и у нового правительства. Мы будем развивать промышленность или будем и дальше жить от кредита до кредита и обслуживать интересы кредиторов?", - подчеркнул он.

Напомним, экономика потеряет сотни миллиардов долларов из-за коронавируса: такого не было с 2009 года.

Как сообщала Politeka, Нацбанк изменил курс доллара и евро, гривна идет в атаку: чего ждать украинцам.

Также Politeka писала, что курс валют сделает резкий скачок, неутешительный прогноз НБУ: к чему готовиться.