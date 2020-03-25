Украина получит от МВФ новый транш при условии принятия так называемого "антиколомойского" закона

Об этом в интервью журналистке рассказал финансист Сергей Фурса, передает 24.

По его словам, на сегодняшний день МВФ - единственный источник ресурса во время мирового финансового кризиса и эпидемии коронавируса.

Фурса не сомневается, что принятие "антиколомойского" закона приблизит Украину к программе МВФ и угроза дефолта будет на минимальном уровне.

"Но здесь очень важно не только внести этот законопроект и согласовать его между МВФ и правительством, но и чтобы в парламенте появились голоса. Потому что сейчас в этом есть сомнения, к сожалению, потому что среди "слуг народа" есть много людей, которые боятся меньше коронавируса, чем "коломовируса", - утверждает финансист.

На вопрос своей собеседницы: "Насколько хватит мощности украинской экономике, если законопроект не примут", Сергей Фурса ответил следующее: "Я думаю, что где-то до сентября. В сентябре уже будет очень-очень больно".

"Если у нас есть МВФ, то существуют прогнозы, как мы пройдем этот кризис. Если у нас МВФ нет, то это прямой путь к дефолту, тогда любые прогнозы бессмысленны, прогнозировать катастрофу невозможно. Это подобно тому если бы вы падали с 10 этажа и точно не знали, сколько костей вы сломаете, но одновременно понимали, что будет нелегко", – резюмировал финансовый аналитик в эфире телеканала.

"Антиколомойский" законопроект - документ, который запрещает возвращать банки бывшим владельцам.

Ранее мы рассказывали о том, что Украина рискует остаться без денег МВФ. Сообщалось, что руководство МВФ решило не выделять Украине $5,5 млрд в рамках программы сотрудничества.

Такое решение якобы связано с тем, что правительство Алексея Гончарука было отправлено в отставку.

Помимо этого, как утверждают инсайдеры, бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапку поддерживали в странах Запада.

А теперь западные инвесторы переживают, что олигархи якобы могут увеличить свое влияние на новый Кабинет министров Украины.

Напомним, Украина останется без денег МВФ: подробности сурового вердикта.

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